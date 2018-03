M5S e Lega alla ricerca di un' intesa | il vero ostacolo è la premiership

Sondaggio Pagnoncelli - crescono solo Lega e M5S : crollo Pd e FI : Dopo quasi un mese dalle elezioni del 4 marzo, le intenzioni di voto degli italiani sono sempre più dirette verso i due partiti vincitori, Lega e Movimento Cinque Stelle. Secondo l'ultimo Sondaggio di ...

Pd - Delrio : con M5S e Lega distanze sostanziali - non sarò segretario : "Le distanze programmatiche tra noi del Pd, Lega e M5s sono sostanziali su molti temi. Non è questione di renziani o non renziani, ma di contenuti". Lo afferma il capogruppo alla Camera del Partito democratico, Graziano Delrio, dicendosi pronto al dialogo con i due vincitori, ma sulle riforme e non sulle poltrone. Per quanto riguarda invece la segreteria dem, Delrio scioglie le riserve e annuncia che non si candiderà "per ragioni familiari".

Governo M5S-Lega : gli italiani dicono sì : Un Governo e niente urne. È quanto continuano a chiedere gli italiani. Una voce, raccolta all'unisono dai principali sondaggisti e che chiede un esecutivo trasparente, senza giochi da Prima Repubblica ...

Il 58% degli elettori del M5S vuole la Lega (il 18% il Pd) : Secondo quanto riporta il Corriere della sera in edicola, il 58% degli elettori del Movimento 5 stelle vorrebbe l’accordo con la Lega di Matteo Salvini. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli, pubblicato sabato 31 marzo sul quotidiano di via Solferino. “A poco meno di un mese dalle elezioni”, scrive Pagnoncelli, “gli orientamenti di voto degli italiani fanno registrare un rafforzamento ...

Dichiarazioni - contatti - messaggi : tra M5S e Lega uno 'stallo di avvicinamento' : L'incarico di governo deve andare al candidato premier M5s che "è stato il più votato". Non cede di un millimetro Luigi Di Maio che ripete il suo no a "premier non votati da nessuno o peggio che hanno perso" e rivendica così il suo ruolo in quanto capo politico della forza politica arrivata prima alle ultime elezioni. Parole alle quali arriva però, puntuale, la risposta di Matteo Salvini che ...

Lega-M5S trattano - Salvini apre a reddito di cittadinanza ma a tempo : Matteo Salvini tende la sua tela di ragno attorno al M5s e pazientemente porge la mano ai possibili alleati fingendo di non porre condizioni al dialogo, soprattutto per quanto riguarda la leadership. ...

Cuneo fiscale e cassa integrazione : la "mediazione" di Artom sul dialogo M5S-Lega in vista del Def : Ci potrebbe essere un punto di caduta fra Lega e Movimento 5 stelle sul Def. Da un lato i primi passi per una sorta di "flat tax a pezzi". Partire dal taglio del Cuneo fiscale, e individuare una serie di step che portino a un taglio delle tasse generalizzato ma graduale. Dall'altro, spostare i 2-3 miliardi destinati alla cassa integrazione in deroga per costruire la prima base per la piramide che vuole essere il reddito di cittadinanza. Una ...

Def - Lega e M5S chiariscono le priorità : A firmare la parte tendenziale a legislazione vigente, che fotografa l'andamento dei conti pubblici "a bocce ferme" sarà il ministro dell'Economia uscente Pier Carlo Padoan. Ma quella programmatica ...

