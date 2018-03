L' ultimo saluto a Mondonico | in migliaia in piazza per il funerale

Funerali Emiliano Mondonico - migliaia in piazza per l’ultimo saluto tra fumogeni - cori e striscioni : In migliaia si sono ritrovati davanti alla Chiesa di Santa Maria e San Sigismondo per dare l’ultimo saluto all’allenatore Emiliano Mondonico. Famiglia e amici, personalità del mondo del calcio e tantissimi tifosi: striscioni, cori e fumogeni hanno accompagnato il feretro dalla casa dell’allenatore alla chiesa prima e dalla chiesa al cimitero poi. L'articolo Funerali Emiliano Mondonico, migliaia in piazza per l’ultimo ...

Fabrizio Frizzi - l'ultimo saluto a Roma : 'Il sorriso era la sua forza'. Clerici e Carlo Conti leggono la Preghiera degli Artisti VIDEO : Proprio loro, commossi, hanno preso la parola nel corso dei funerali celebrati da don Walter Insero e trasmessi in diretta tv e streaming su RaiUno. Fabrizio Frizzi, l'ultimo saluto a Roma 'Perdiamo ...

Folla per l’ultimo saluto a Frizzi - gentiluomo della tv. Riposerà accanto ai genitori : Dopo la commozione, il ricordo. Di un uomo di spettacolo come Fabrizio Frizzi che era e rimane anche dopo la morte soprattutto e semplicemente un uomo. Che stamattina per oltre tre ore ha tenuto insieme migliaia di persone provenienti da tutta Italia in una grande piazza di Roma trasformata in un’enorme chiesa a cielo aperto. Nel centro del trident...

L’ultimo saluto a Fabrizio Frizzi - Carlo Conti : «Perdonaci - siamo fragili» : Piazza del Popolo, a Roma, è strapiena per l’ultimo saluto a Fabrizio Frizzi, morto a 60 anni nella notte tra domenica e lunedì all’ospedale Sant’Andrea di Roma per una emorragia cerebrale. Un applauso lungo e commosso ha accolto il passaggio del feretro. Tra le migliaia di persone presenti, naturalmente anche tanti volti noti, amici del conduttore: GianCarlo Magalli, Massimo Giletti, Antonella Clerici, Milly Carlucci, Max Biaggi, Paolo ...

