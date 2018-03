Lopez | Cagliari in ritiro ' pasquale'

Cagliari - Lopez : 'Nella ripresa siamo calati - bisogna cambiare atteggiamento' : Diego Lopez , allenatore del Cagliari , ha parlato a Rai Sport dopo lo 0-4 subito conto il Torino: 'Nel primo tempo abbiamo fatto bene, con la possibilità di fare gol. Ho detto ai ragazzi che si poteva spingere di più. Nel secondo tempo, dopo il gol dell'1-...

Serie A Cagliari - Lopez : «Torino forte. Sau gioca dall'inizio» : Cagliari - Diego Lopez , l'allenatore del Cagliari , scopre qualche carta prima di affrontare il Torino in Sardegna: "Tre titolari sono Ceppitelli, Padoin e Sau...". L'attaccante sardo non gioca dal 1'...

Calciomercato - Lopez sicuro : «Barella crescerà nel Cagliari» : CAGLIARI - La stagione di Nicolò Barella , baby fenomeno nato e cresciuto nel Cagliari , non è passata inosservata ai piani alti. Parlano chiaro le 25 presenze e i 5 gol in campionato. Diego Lopez, a ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Cagliari - addio con Diego Lopez : ecco il possibile sostituto : Panchina Cagliari – Stagione difficile per il Cagliari, nelle ultime giornate gli uomini di Diego Lopez hanno reagito e conquistato punti importanti ma la salvezza non è ancora al sicuro. Il campionato non è stato entusiasmante, negli ultimi giorni sono state fatte valutazioni da parte della dirigenza e l’intenzione sembra quella di non confermare Diego Lopez, previsto il ribaltone al termine del campionato. Secondo indiscrezioni ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Barella meriterebbe la Nazionale» : BENEVENTO - Vittoria da sogno per il Cagliari . La squadra di Diego Lopez è andata sotto a Benevento e ha rimontato nei minuti di recupero, andando a vincere 1-2. "Partita pazzesca, ci abbiamo creduto ...

Serie A Cagliari - Lopez : «A Benevento per fare la partita» : Cagliari - A Benevento per fare un importante passo in avanti in ottica salvezza. Il Cagliari ha le idee chiare e Diego Lopez lo conferma durante la conferenza stampa della vigilia: "Anche se avessimo ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Lotta salvezza? Ora penso solo al Benevento» : Cagliari - Il gol di Immobile all'ultimo respiro ha tolto al Cagliari due punti pesantissimi contro la Lazio. Ora Diego Lopez vuole riprenderseli nello scontro diretto in casa del Benevento: "Dovremo ...

Serie A Cagliari - Lopez sorride : Cragno a disposizione : Cagliari - Il Cagliari di Diego Lopez si è allenato ad Asseminello, in vista del match di domenica contro il Benevento. In casa dei giallorossi ci sarà Alessio Cragno che ha recuperato dal trauma alla ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Che peccato. Mancavano 20 secondi» : Così il tecnico dei sardi: " Sono partite complesse perchè sai che affronti una grande squadra come la Lazio, un undici che ha qualità in tutti i reparti - spiega a Sky Sport - La settimana è stata ...

Cagliari : Lopez - grande prestazione : ANSA, - Cagliari, 11 MAR - Pareggio beffa per il Cagliari. L'allenatore Diego Lopez ammette che il rammarico è grande, ma preferisce guardare avanti. "Tutti quelli che erano allo stadio oggi non sono ...