Londra dà l' ultimo saluto a Stephen Hawking La bara coperta di gigli e rose bianchi | a

(Di sabato 31 marzo 2018)dà l'a uno dei suoi cittadini più amati,, l'astrofisico morto lo scorso 14 marzo all'età di 76 anni.Familiari, amici, colleghi e tanta gente comune si sono riuniti dentro e fuori la chiesa di St Mary the Great all'università di Cambridge, nell'est dell'Inghilterra, a due passi dal Gonville and Caius College dove lo scienziato ha lavorato per oltre 50 anni. "La vita e il lavoro di nostro padre hanno significato tante cose per tante persone, credenti come pure non credenti. Per questo la cerimonia sarà sia inclusiva che tradizionale, riflettendo la portata e la varietà della sua vita", hanno spiegato i figli Lucy, Robert e Tim. "Nostro padre ha vissuto e lavorato a Cambridge per più di 50 anni. È per questa ragione che abbiamo deciso d organizzare i suoi funerali nella città che amava tanto ...