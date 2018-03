Lo strano caso delle elezioni in Egitto | Un milione di voti per Salah

Astronomia : lo strano caso di una supernova ricca di calcio all’interno della galassia a spirale NGC 5714 - catturata in un’immagine di Hubble : Questa immagine, catturata dall’Advanced Camera for Surveys (ACS) dell’Hubble Space Telescope di NASA ed ESA, mostra la galassia a spirale NGC 5714, a circa 130 milioni di anni luce nella costellazione di Boote. NGC 5714 è classificata come galassia a spirale, ma i suoi bracci a spirale – la caratteristica dominante delle galassie a spirale – sono quasi impossibili da vedere, poiché NGC 5714 si presenta con un’angolazione quasi ...

Le chat segrete del caso Link e lo strano conto a San Marino : I primi a prendere la parola sono i vertici della Polizia, che con una lettera al Giornale fanno sapere che 'le uniche convenzioni attualmente vigenti tra Polizia di Stato e mondo universitario, sono ...

Lo strano caso dell’Asus ZenFone 4 : arriva l’aggiornamento 99 - che fine ha fatto Oreo? : Si sta creando un vero e proprio caso attorno al cosiddetto Asus ZenFone 4. Qualche settimana fa abbiamo avuto modo di toccare con mano le prime segnalazioni sul fronte dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per alcuni membri di questa famiglia, come riportato su OptiMagazine, ma per il modello "base" di questa famiglia ancora non si sono avute notizie in merito. Nonostante si tratti del device che a conti fatti ha totalizzato più ...

Lo strano caso dei derivati : anche i pm vanno a processo : Da processare, per la procura di Brescia, da archiviare per il gup. E non basta. Da processare per un altro reato, per la procura generale, rinviato a giudizio per il Tribunale della città della ...

Lo strano caso dei tumori in aumento nel paradiso del Cilento : "Non vogliamo creare allarmismo, ma abbiamo bisogno della collaborazione di tutti per portare avanti il nostro studio sui tumori e far luce sulle cause evidenziando i fattori di rischio". Luigi Di Gregorio...

Lo strano caso dell’uomo vivo dichiarato morto da un tribunale - in Romania : Constantin Reliu non riesce a far revocare il suo certificato di morte, perché ormai è passato troppo tempo The post Lo strano caso dell’uomo vivo dichiarato morto da un tribunale, in Romania appeared first on Il Post.

Ossessioni per la celebrità : lo strano caso dell'Oscar rubato a Frances McDormand : Se è il caso, anche attraverso un evento di cronaca come questa, che magari non gli farà fare una gran figura, ma sicuramente gli ha finalmente dato la visibilità che cercava da anni. Wishing a big ...

Lo strano caso di Cinque Stelle e Lega : 50% dei consensi e nessun esponente in consiglio : Per la cronaca, va detto che i Cinque Stelle nell'emiciclo di viale De Gasperi ci sarebbero entrati certamente se due anni fa avessero avuto la possibilità di presentare la candidatura a sindaco di ...

Elezioni - lo strano caso del biglietto di Renzusconi con la partita iva del consigliere regionale M5s : E la capolista del listino Pd per la Camera in Umbria prosegue : 'In campagna elettorale gli spettacoli di un giornalista ospite fisso a La7 li organizza un partito politico?'. Basta questo. L'ex ...

Lo strano caso dei film basati sui videogiochi - editoriale : Era il 1993 quando Bob Hoskins e John Leguizamo interpretarono sul grande schermo i fratelli Mario: Mario e Luigi. Fra scagnozzi metallari, pessime acconciature ed effetti speciali subordinati a un budget di 48 milioni di dollari non ne uscì nulla di buono e, ancora oggi, viene ricordato come un film terribile; chiunque osi dire il contrario mente o è complice. Venticinque anni dopo Nintendo ha ufficializzato che Super Mario tornerà sul maxi ...

Lo strano caso della donna americana che si è svegliata con un accento britannico : (Foto: Pixabay) “Parlo come Mary Poppins”. Non suona come la più rigorosa delle definizioni mediche, ma è la frase con cui Michelle Myers, pittrice 45enne originaria del Texas e residente in Arizona, ha descritto all’emittente statunitense Knxw la particolarissima condizione in cui si è svegliata pochi giorni fa, dopo essere andata a letto in preda a una forte emicrania. La donna, che non ha mai lasciato gli Stati Uniti in vita sua, ha iniziato ...

Lo strano caso della donna americana che si è svegliata con un accento britannico : Si tratta della cosiddetta sindrome dell'accento straniero, un disturbo neurologico molto raro che può insorgere in seguito a ictus o traumi improvvisi

Lo strano caso dei BTp e la scommessa azzardata sul «rischio Italia» : Lo spread, il differenziale fra i BTp e i Bund a 10 anni che tanto ha condizionato il difficile periodo tra il 2011 e il 2012, è scivolato fino a 120 punti base, cioè ai minimi da circa un anno e mezzo. Tutto questo a poco più di tre settimane dalle elezioni e in mezzo alla tempesta sui listini. Ecco perché i gestori puntano sul nostro Paese ...

Mercato? No grazie. Lo strano caso della Giana Erminio : E' la Giana Erminio , girone A, che - come ricorda La Gazzetta dello Sport - ha scelto la strategia della continuità. Il presidente Bamonte non ha voluto tesserare neanche un nuovo attaccante, che ...