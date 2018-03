Lo stadio Dall' Ara omaggia Frizzi e Mondonico

Biglietti in prevendita per il tour di Fabrizio Moro - al via dallo stadio Olimpico di Roma : Il tour di Fabrizio Moro non si ferma alla Curva dell'Olimpico. L'artista Romano ha infatti appena annunciato che i live non si fermeranno allo Stadio ma continueranno in una lunga tournée nella quale è pronto a portare la musica raccolta nell'ultimo disco, nel quale ha inserito tutte le emozioni degli ultimi 10 anni. La tournée che ha voluto dedicare al suo ritorno ai live parte proprio dalla Curva dell'Olimpico, per la prima data dei live ...

Il 'miracolo' del tifoso disabile che si alza dalla carrozzina allo stadio Video : Un tifoso del Foggia è entrato nel settore dello stadio Zaccheria riservato ai #disabili, ma dopo avere fatto ingresso sugli spalti ha parcheggiato la carrozzina e si è alzato, accomodandosi normalmente in tribuna, mentre altri tifosi riprendevano la scena con il telefonino, dopodiché hanno divulgato sui social il Video, che ben presto ha scatenato aspre polemiche. Una scena che ricorda il film Benvenuti al Sud, nel quale Claudio Bisio ...

Fiorentina - le proposte dei tifosi per ricordare Astori : dallo stadio al ritiro della maglia : I supporter viola chiedono di intitolare a Davide il nuovo impianto e di ritirare la casacca numero 13

Sala Stampa live dallo stadio Nicola De Simone. La voce dei protagonisti della partita - Magazine Pragma : Il Siracusa ha battuto il Monopoli per 3-0, ecco le dichiarazioni dei protagonisti in conferenza Stampa, raccolte da Gianluca Apicella. Giuseppe Scienza , Allenatore Monopoli, : ' Il Siracusa è stato ottimo, molti demeriti nostri, il Siracusa ha meritato la vittoria. Non siamo stati reattivi e poco incisivi. La squadra ha voglia di fare bene ...

Atalanta-Borussia - scontri fuori dallo stadio Mapei. Due poliziotti feriti : Reggio Emilia, 22 febbraio 2018 - Giornata quasi perfetta sotto il punto di vista dell'ordine pubblico fino a un'ora prima della partita di Europa League in programma al Mapei Stadium fra Atalanta e ...

CESARE CREMONINI : sold-out la tappa di Bologna del 26 giugno allo stadio Dall’Ara : ono andati esauriti in soli quattro mesi i biglietti del concerto di CESARE CREMONINI allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna del prossimo 26 giugno. Un debutto importante per CREMONINI nello Stadio della sua città, reso ancor più significativo dal fatto che sarà il primo artista bolognese a tornare ad esibirsi nello Stadio felsineo dai tempi dello storico concerto Dalla-De Gregori del 1979 con il tour di Banana Republic. La data di Bologna ...

Olimpiade cerimonia d'apertura LIVE : proteste fuori dallo stadio : Ore 18.43 , 11.43 italiane, Dalle arti marziali al taekwondo,l'esibizione comincia così: e a proposito di taekwondo, grazie all'iniziativa della federazione domani alle 11 a Casa Italia ci sarà un ...

La curva sud dello stadio Renato Dall'Ara è stata intitolata ad Arpad Weisz : Così come molti insegnanti sono stati allontanati dal loro insegnamento solo perché ebrei, in nome di un'ideologia totalitaria che si è inventata il concetto di razza, che nella scienza non esiste ...

Classifica ricavi da stadio 2016-2017 : la Juve cresce più di tutte ma è lontana dalle big : Il Barcellona supera il Real Madrid, mentre le inglesi frenano. Balzo in avanti dei bianconeri. L'articolo Classifica ricavi da stadio 2016-2017: la Juve cresce più di tutte ma è lontana dalle big è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.