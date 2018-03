Lo speciale di Harry Styles a Manchester su Vh1 il 31 marzo e l’1 aprile - in attesa dei concerti in Italia : Il concerto di Harry Styles a Manchester in onda su Vh1: in attesa degli imperdibili eventi in Italia, Harry Styles sarà protagonista in tv questo weekend. Nel weekend di Pasqua, Vh1 fa un regalo a tutti i fan di Harry Styles, che sarà in Italia il 2 e il 4 aprile per il Live On Tour 2018. Sabato 31 marzo e domenica 1 aprile andrà in onda su Vh1 (canale 67 del digitale terrestre) il concerto di Harry Styles a Manchester, registrato lo scorso ...

Harry Styles per March For Our Lives - in tour con una chitarra speciale : il sostegno del cantante al movimento contro la violenza armata (foto) : Il sostegno di Harry Styles per March For Our Lives arriva anche in tour: il cantante inglese supporta un movimento statunitense di importanza politica e sociale! Già negli ultimi giorni, Harry ha pubblicato sui propri canali social un post in sostegno a March For Our Lives, un movimento americano che si impegna a chiedere con marce pacifiche la modifica della legge sul porto d’armi. Durante la prima data della tournée internazionale a ...

“Una cifra pazzesca”. È ufficiale : Harry e Meghan hanno deciso così. L’annuncio di Kensington Palace conferma l’indiscrezione. L’avevano detto gli sposi che sarebbe stato un royal wedding “speciale”… : Harry e Meghan, il royal wedding è sempre più vicino. La curiosità è quindi morbosa e le indiscrezioni all’ordine del giorno. C’è grande attesa, ovviamente, per l’evento dell’anno e, pettegolezzo freschissimo, iniziano a spuntare i primi nomi di coloro che in questi giorni hanno ricevuto o starebbero per ricevere il tanto ambito invito. La lista, figuratevi, è lunghissima e, oltre a vari reali sparsi per il mondo, ...