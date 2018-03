LIVE Anthony Joshua vs Joseph Parker | Mondiale pesi massimi in DIRETTA | sfida tra

oasport

(Di sabato 31 marzo 2018) Buonasera e benvenuti alladivs, uno dei match più attesi dell’anno per la boxe. Al Principality Stadium di Cardiff, davanti a 78mila spettatori, verranno messe in palio quattro cinture mondiali dei: WBA, WBO, IBF, IBO. Il britannico, di fronte al proprio pubblico, partirà con tutti i favori del pronostico ma il coriaceo neozelandese non vorrà arrendersi facilmente. Il vincitore dovrebbe poi organizzare lacon Deontay Wilder per l’unificazione totale. Si preannuncia un incontro appassionante e avvincente, potrebbe davvero succedere di tutto anche se la potenza didovrebbe fare la differenza. OASport vi propone ladivsdeiche mette in palio le cinture WBA, WBO, IBF, IBO: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, round dopo round, per non ...