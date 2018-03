L' Italia nella top 10 dei Paesi che esportano più armi nel mondo

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : l’Italia domina nella staffetta mista! Secondo successo in due tappe! : A Il Cairo furono Gloria Tocchi e Gianluca Micozzi, a Los Angeles è toccato ad Alessandra Frezza e Riccardo De Luca: l’Italia centra la seconda vittoria in due prove di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno nella staffetta mista, dominando ancora una volta la gara. USA secondi a 16″, Messico terzo a 40″, oltre il minuto tutte le altre coppie. Nel nuoto gli azzurri si classificano settimi in 2’04″91 nella prova vinta ...

Equitazione - salto ostacoli : Alberto Zorzi tra i cinque Italiani nella tappa di Samorin di FEI Nations Cup - ma salterà la finale di Coppa del Mondo : La FEI Nations Cup 2018 entrerà nel vivo fra un mese, ma per l’Italia è già tempo di scelte in vista della tappa di Samorin, valida per la prima divisione europea della Coppa delle Nazioni di Equitazione. In Slovacchia ci saranno Piergiorgio Bucci su Driandria, l’appuntato scelto Bruno Chimirri su Tower Mouche, il 1° aviere Luca Marziani su Tokyo du Soleil, Paolo Paini su Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio e il caporal maggiore Alberto ...

Finalisti Celebrity Masterchef Italia 2/ Pagelle ed eliminati nella semifinale : Anna Tatangelo la più amata : Celebrity Masterchef Italia 2, i Finalisti e le Pagelle della semifinale, che ha visto eliminati Andrea Lo Cicero, Margherita Granbassi e Daniele Tombolini(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 16:30:00 GMT)

Biathlon - Campionati Italiani : Lukas Hofer e Alexia Runggaldier conquistano il titolo nella mass start : ANTERSELVA – Si è chiusa con la mass start valida per i Campionati Italiani Assoluti e giovanili di Anterselva (Bz) la stagione del Biathlon azzurro. Dominante Lukas Hofer, vincitore della categoria seniores. Il carabiniere di San Lorenzo di Sebato conquista il titolo a dieci anni di distanza dal primo successo nei Campionati Italiani. L’altoatesino ha confermato l’ottimo momento di forma mancando un solo bersaglio nella serie ...

Sharing mobility - svolta Italiana nella mobilità sostenibile : In Italia la mobilità sostenibile piace. CarSharing, carpooling e bikeSharing vanno per la maggiore, rivoluzionando il concetto di spostamento all'interno delle nostre città. Questo è ciò che si evince dall'ultima edizione del Rapporto Nazionale sulla Sharing mobility presentato qualche giorno fa e realizzato dall'Osservatorio Nazionale sulla Sharing mobility con il supporto del Ministero dell'Ambiente e della ...

Biathlon - Campionati Italiani : Pietro Dutto e Alexia Runggaldier si aggiudicano il titolo nella sprint : ANTERSELVA – si è appena conclusa, sotto una fitta nevicata, la prima giornata dei Campionati Italiani di Biathlon, nello scenario di Anterselva che nel 2020 ospiterà i Campionati del Mondo. La competizione odierna prevedeva la prova sprint, valida per la Coppa Italia per le categorie giovanili: a conquistare il successo nella categoria Senior sono due esponenti del gruppo sportivo delle fiamme oro, ossia il cuneese Pietro Dutto e la ...

ORIETTA BERTI/ Il piatto presentato nella Mystery Box è una vera genialità (Celebrity Masterchef Italia) : ORIETTA BERTI concorrente della seconda edizione di Celebrity Masterchef. Tra i migliori nella Mystery Box con un goloso spiedino di mare e ottimo il suo piatto nei Pressure Test.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 12:18:00 GMT)

Italia - Ancelotti davanti a Mancini. Di Biagio nella volata : Di Biagio, in poche ore, cambia ruolo. Da , ex, ct a tempo entra nella lista dei candidati per la panchina della Nazionale. Passo avanti e non indietro, adeguandosi dunque al comportamento dell'Italia ...

Inghilterra-Italia 1-1 - Di Biagio ci mette la faccia. Immersi nella poca qualità : ora largo ai giovani - ma… : Inghilterra-Italia 1-1- Un pareggio a Wembley maturato nei minuti finali grazie ad un calcio di rigore concesso dal Var. Inghilterra-Italia termina 1-1. C’è da esaltarsi? No, per niente. Quella di ieri, con ogni probabilità, è stata l’ultima partita sulla panchina azzurra di Gigi Di Biagio. Un uomo di calcio a livello totale. Un uomo che, […] L'articolo Inghilterra-Italia 1-1, Di Biagio ci mette la faccia. Immersi nella poca ...

“Allarme meningite” - chiuse due discoteche. Torna la paura nella città Italiana per un focolaio accertato : due ricoveri e controlli serrati : Torna la paura e l’allarme legato alla presenza di un focolaio di meningite. Negli ultimi tre mesi, quindi dal dicembre dello scorso anno, in tutta la regione Sardegna sono stati accertati ben 8 casi, di cui due mortali. Soltanto negli ultimi due giorni una donna di 40 anni è stata ricoverata con i sintomi di questa patologia, anche se pare possa escludersi che si tratti dell’infezione, ed un ragazzo di 21. Nel ...

Infantino : “Italia fuori dai mondiali? Non mettiamo coltello nella piaga” : “Ai Mondiali ci sarà il Var ma non ci sarà l’Italia? Non mettiamo il coltello nella piaga…Inghilterra-Italia? Dall’Italia ci si aspetta sempre di più ma anche gli inglesi si aspettano molto, questa sera non sarà una passeggiata per l’Italia”. Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino a margine dell’Assemblea dell’Eca a Roma, sulla mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale in ...

Pasqua - AIDAA : sulle tavole Italiane 7mila tonnellate di agnello : “Sette milioni di chili di carne di agnello da latte. Questa – spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota- la quantità di carne macellata dei piccoli agnelli tolti alle loro madri ancora in età da latte che sta invadendo in questi giorni supermercati e macellerie di tutta Italia. Un incremento notevole di almeno il 40% di richiesta di carne di agnello rispetto allo scorso anno che ha portato alla macellazione in ...