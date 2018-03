' L' Italia ha ottime startup del food | ma i grossi gruppi sono poco reattivi'

Biathlon - Italia terza a Oslo. Lisa Vittozzi : “Staffette ottime per noi”. Dorothea Wierer : “Contenta per il doppio zero - terzo posto vicino nella generale” : L’Italia ha conquistato un bel terzo posto con la staffetta femminile a Oslo. L’ultima prova a squadre della stagione di Coppa del Mondo 2018 di Biathlon ha sorriso alle azzurre che si confermano tra le migliori formazioni del circuito. Queste le dichiarazioni che le protagoniste hanno rilasciato alla Fis: Lisa Vittozzi: “Avevo abbastanza male al dito dopo la caduta durante un allenamento in tecnica classica della vigilia, ho ...

Honor 9 Lite ufficiale in Italia : ottime specifiche tecniche a un prezzo super : Honor 9 Lite non è una vera e propria novità perché già presentato in Cina verso la fine dello scorso anno e avvistato nell'ultimo volantino Expert pochi giorni fa, tuttavia solo oggi è stato svelato in via ufficiale in Italia. L'articolo Honor 9 Lite ufficiale in Italia: ottime specifiche tecniche a un prezzo super è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.