L' Italia chiede spiegazioni alla Francia sul blitz a Bardonecchia

Bardonecchia - Italia chiede spiegazioni : 15.09 "Abbiamo chiesto spiegazioni al governo francese e all'Ambasciata di Francia a Roma e attendiamo a breve risposte chiare prima di intraprendere eventuali azioni". Così la Farnesina sui fatti di Bardonecchia di ieri quando cinque agenti della dogana francese sarebbero entrati nella sala della stazione costringendo un migrante a sottoporsi al test urine.

Italiani rapiti in Libia - Procura chiede condanne per manager Bonatti - : Chiesti due anni di carcere per il presidente e per due membri del cda, rinvio a giudizio per un amministratore che ha scelto il rito ordinario, patteggiamento a un anno e 10 mesi per il responsabile ...

Ermini vs Cattaneo - Pd e FI a “verdinate” in faccia : “Verdini chiede responsabilità? A Forza Italia”. “Ma se era al governo con voi” : Battibecco serrato a Omnibus (La7) tra il deputato del Pd, David Ermini, e il parlamentare di Forza Italia, Alessandro Cattaneo. Ermini ribadisce che il Pd sarà all’opposizione nel nuovo governo, “gestendo il ruolo che gli elettori hanno dato” al partito. Poi si dichiara scettico su un accordo M5S-Pd e commenta le ultime dichiarazioni di Denis Verdini, il quale invita tutti i partiti alla responsabilità: “Io non sono mai stato abituato a seguire ...

Conti pubblici - Moscovici : “Ue non chiede all’Italia riforme impopolari. Ma servono politiche di bilancio responsabili” : L’Italia resta “un partner solido e affidabile”, aveva detto dieci giorni dopo le elezioni. Smentendo che Roma sia considerata “fonte di incertezza” per la Ue, come aveva sostenuto il ministro dell’Economia uscente Pier Carlo Padoan. Ora Pierre Moscovici torna sulla situazione italiana per assicurare che “l’intenzione della Commissione europea non è assolutamente quella di immischiarsi nel processo ...

Migranti - capo missione Open arms : “Unica opzione era portare richiedenti asilo in Italia. Nessuna forzatura” : “In questa vicenda la cosa che colpisce è la pretesa della procura di Catania di fare un provvedimento d’urgenza di sequestro ipotizzando l’associazione a delinquere: è una forzatura sotto gli occhi di tutti, intollerabile anche dal punto di vista giuridico e puramente strumentale ad acquisire la competenza sulla vicenda che, altrimenti, sarebbe stata della procura di Ragusa”. Lo sostiene l’avvocato della ong ...

Calcio - Jorginho : “Ho sempre voluto l’Italia - tutti siamo importanti. Di Biagio ci chiede di non avere paura” : Jorginho si è presentato in conferenza stampa a Coverciano dove la Nazionale si sta allenando in vista delle imminenti amichevoli contro Argentina (23 marzo a Manchester) e Inghilterra (martedì 27 a Wembley). Il centrocampista del Napoli è stato prontamente chiamato dal CT Di Biagio in virtù delle sue ottime prestazioni ma non manca di umiltà: “tutti i giocatori sono importanti, non solo io. Sarà il tempo a determinare l’importanza ...

Burocrazia in Italia - un ‘mostro’ che richiede enormi sacrifici : Flaminio de Castelmur per @SpazioEconomia La Burocrazia Italiana ha riempito biblioteche di analisi, articoli, studi e norme destinate a razionalizzarla. Con il risultato paradossale di aumentarne la massa e perniciosità. Ci faremo aiutare nella nostra analisi dagli scritti di Vitalba Azzollini che molto ha analizzato e scritto sulla materia. Cominciamo col ricordare che la legislazione Italiana conta la bellezza di 110.000 norme, sedimentatesi ...

Banche - giustizia “lumaca” frena recupero crediti deteriorati / Bce chiede tempi veloci : i rischi per l'Italia : Banche, giustizia “lumaca” frena recupero crediti deteriorati. Bce chiede tempi veloci: i rischi per l'Italia in attesa delle nuove disposizioni. Le ultime notizie e gli scenari(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:15:00 GMT)

Padoan : 'L'Ue mi chiede del futuro dell'Italia - ho risposto 'non so'' - : Dopo la riunione dell'Ecofin il ministro dell'Economia riporta i dubbi europei sulla situazione post voto : "Moscovici ha citato l'Italia come elemento di incertezza", spiega. E sul Pd afferma: "Deve stare all'opposizione"

“Mostri!”. Violentata - umiliata e truffata da una coppia a 8 anni. Una storia terribile tutta Italiana nel giorno dedicato alle donne. È l’ennesimo caso di violenza sui minori da inizio anno. E sono in tante - adesso - a chiedere pene più dure : Nel giorno della festa della donna, arriva l’ennesima notizia di violenza. Stavolta ancora più atroce perché compiuta su una bambina. Una storia che affonda nel passato e che solo oggi ha visto l’epilogo con l’attesto di una coppia responsabile, a vario titolo, di maltrattamenti, truffa, circonvenzione di incapace e violenza sessuale a danno di una ragazza di origine bielorusse. La vittima, dall’età di 10 anni, veniva in Italia tutte le ...

Elezioni : Di Maio - Italiani ci hanno dato fiducia per chiedere di andare al governo : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “Gli italiani ci hanno dato la fiducia per chiedere di andare al governo”. Lo ha affermato Luigi Di Maio, parlando a Pomigliano. L'articolo Elezioni: Di Maio, italiani ci hanno dato fiducia per chiedere di andare al governo sembra essere il primo su Meteo Web.

Neve - come chiedere un rimborso a TrenItalia e Italo se il tuo treno era in ritardo : Le nevicate del 26 febbraio hanno comportato cancellazioni dei treni e ritardi, la circolazione ferroviaria ha subito contraccolpi sopratutto per quanto riguarda le linee in arrivo o in partenza dalla Capitale. Alla stazione Termini si sono registrati ritardi anche fino a 300 minuti. Problemi anche a Napoli, dove, i viaggiatori sono rimasti in attesa anche oltre i 100 minuti. Che sarà mai qualche fiocco di Neve… #Nevearoma ...

Tempesta d’amore - anticipazioni Italiane : André confessa il tradimento e chiede a Melli di sposarlo! : Può una proposta di matrimonio rimediare ad un tradimento? È quello che spererà André Konopka (Joachim Lätsch) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. Di fronte alla prospettiva di perdere Melli Morgenstern (Bojana Golenac) per sempre, infatti, lo chef punterà tutto sull’ultima carta a nostra disposizione… Ecco dunque cosa ci attende nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni ...

Napoletani scomparsi a Tecalitlán - il Messico chiede all'Italia la loro fedina penale : E' ancora un mistero il caso dei tre Napoletani scomparsi nello stato di Jalisco, in Messico. Di loro non si hanno più notizie dallo scorso 31 gennaio e