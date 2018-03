L' Inter cala il tris contro il Verona | 3-0 e Roma nel mirino

Reggio Calabria : Interessante focus sulla tubercolosi promosso dall'Ordine dei Medici : "L'augurio nostro, come Medici in prima linea nella lotta alla tbc " ha affermato Abbagnara è che la politica sanitaria sia più attenta alla prevenzione ed al rafforzamento delle strutture ad essa ...

Calabria - Coldiretti : 'via libera alle opportunità per la montagna e aree Interne' : Calabria, Coldiretti: 'via libera alle opportunità per la montagna e aree interne' Non c'è alcun dubbio le foreste e boschi contribuiscono all'economia montana legata alla selvicoltura assicurano nuovi posti di lavoro, mitigano lo spopolamento obiettivi da implementare con una migliore gestione di foreste e boschi. Adesso con l'...

Chirurgia - prolasso utero-vaginale : primi Interventi protesici in Calabria eseguiti nell’Ospedale di Lamezia Terme : Si è svolta per la prima volta in Calabria una seduta operatoria per trattare tre casi di grave prolasso utero-vaginale di quarto grado, la seduta è durata 11 ore dalle 8:00 alle 19:00. Gli interventi protesici ben riusciti e risolutivi del problema, sono stati eseguiti nel presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme da tre equipe operatorie composte dal dott. Domenico Perri, primario dell’unità operativa Ostetricia e Ginecologia ...

Estorsioni a Corigliano Calabro - le Intercettazioni : 'La gente la devi picchiare' - LaPresse - : Vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Cosenza che a Corigliano Calabro hanno dato esecuzione a quattordici misure di custodia cautelare. I reati contestati sono associazione per ...

Piccole eccellenze calabresi e strategie aziendali Internazionali : Si è svolto il 10 marzo 2018 il Forum “Calabria ,un mondo in equilibrio parallelo?” sulle strategie e la gestione aziendale internazionale, che ha visto le eccellenze territoriali a confronto. L'evento è stato coordinato da Lenin Montesanto, direttore di “Otto torri sullo Ionio”, associazione organizzatrice della manifestazione, insieme al Museo della liquirizia Giorgio Amarelli e a Slow food Pollino, Arberia, Sibaritide Crotone. L'incontro si è ...

Lega - Salvini eletto in Calabria. La sovranista esclusa : “Non ci Interessano le poltrone”. “Terroni? Non è più la lega di Bossi” : In Calabria la lega correva assieme al Movimento per la sovranità nazionale, i reduci della destra reggina che hanno governato la città e la Regione ai tempi dell’ex governatore Giuseppe Scopelliti. In riva allo Stretto, così, il Carroccio ha superato il 7% che ha consentito a Matteo Salvini di essere eletto senatore proprio con gli oltre 15mila voti raccolti nella provincia di Reggio. Voti che sarebbero dovuti servire a catapultare a ...

Elezioni - indagato un candidato Pd in Calabria : “Interruzione del servizio idrico ai cittadini di Lamezia Terme” : Si aggiunge Luigi Incarnato nella lista degli indagati candidati dal Pd alle Elezioni politiche. Come commissario straordinario della Sorical (la società in house che gestisce il servizio idrico in Calabria), il nome di Incarnato è finito nel decreto di sequestro preventivo degli impianti idrici di Lamezia Terme emesso dal gip Emma Sonni su richiesta del procuratore Salvatore Curcio. candidato nel collegio uninominale di Castrovillari, ...

Maltempo Calabria : numerosi Interventi dei Vigili del fuoco nel Catanzarese : Attività molto intensa dei Vigili del fuoco della provincia di Catanzaro a causa delle avverse condizioni meteo degli ultimi giorni. Dalla giornata di venerdì, la pioggia a tratti intensa ed il vento hanno procurato non pochi disagi alle popolazioni. Tantissime le richieste di soccorso portate a compimento per allagamenti, soccorso a persone rimaste impantanate con le autovetture nei sottopassi, verifiche infiltrazioni d’acqua in ...

Burian - incredibile odissea al gelo e sulla neve per l’Intercity Reggio Calabria-Torino : Un’odissea più che un viaggio, quello che hanno dovuto subite i passeggeri a bordo dell’Intercity Ic 794 partito ieri sera dalla Calabria e diretto in Piemonte. Oltre 29 ore da Reggio Calabria a Torino Il treno ha lasciato la stazione sullo stretto in perfetto orario, alle 21.35 di ieri sera. Le nevicate della notte che hanno mandato in tilt il nodo di Roma hanno però fatto accumulare al convoglio 9 ore di ritardo: sarebbe dovuto ...

Sull'Intercity notte Reggio Calabria-Torino : “I politici vivono su un altro mondo” : L’odissea dell’intercity notte 35094 inizia alla stazione centrale di Reggio Calabria alle 21,35. Sui binari decine di persone aspettano il treno che, dopo 33 fermate e 19 ore, raggiungerà Torino. Sono studenti e anziani che «salgono al Nord» per una visita medica o per trovare i figli emigrati, accompagnati da scatoloni di cibo. Un microuniverso d...

Orrore in Calabria - un'Intera famiglia sterminata Video : Tragedia a Rende, provincia di Cosenza, all'interno di un'abitazione di Via Malta è stata trovata un'intera famiglia sterminata a colpi d'arma da fuoco. I primi indizi raccolti sul posto avallano l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. La zona dove è ubicata la villetta di due piani è stata transennata per consentire il lavoro degli inquirenti e della Polizia scientifica. Sarebbero quattro i componenti della famiglia: padre, madre e due figli La ...

Teatro Gallico a Reggio Calabria : consegnato il cantiere all'impresa [FOTO e InterVISTA] : In esso, si proiettavano film, si facevano spettacoli teatrali e di varietà, si organizzavano festival canori, convegni, dibattiti, si tenne una scuola di chitarra e persino si celebrarono matrimoni. ...