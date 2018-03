“L’ho messa sul corpo di Lady D” | il gesto segreto del maggiordomo prima dei funerali

caffeinamagazine

(Di sabato 31 marzo 2018) Impossibile non ricordare lo straziante funerale diDiana: 2 milioni le persone che si sono sintonizzate in tv, mentre altre 2mila si sono recate di persona all’abbazia di Westminster per seguire uno degli eventi più partecipati della recente storia della Gran Bretagna. Morta per via di un tragico incidente stradale nell’agosto 1997, la principessa triste ha scritto un capitolo importante nella storia della monarchia inglese e nel 2017 è ricorso il 20esimo anniversario della scomparsa. Motivo per cui i figli, William e Harry, allora due bambini, hanno omaggiato la defunta mamma ricordando quel giorno dolorosissimo in cui hanno dovuto dirle addio. Per lavolta i figli di Carlo e Diana hanno raccontato il loro dolore e condiviso i ricordi più intimi in un’intervista toccante e sincera all’emittente televisiva Itv. “Camminare con Harry dietro ...