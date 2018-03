LeBron James supera Jordan | 867 volte in doppia cifra

Basket : nuovo record di LeBron James : Già matematicamente sicuri del primo posto nella Western Conference, gli Houston Rockets di Clint Capela hanno fornito un'altra buona prestazione b...

NBA - LeBron James come Michael Jordan : 866 gare consecutive in doppia cifra : Metà del secondo quarto. J.R. Smith alza un alley opp al ferro. LeBron James sale in cielo e va a schiacciare. Una giocata vista altre volte, ma questa è speciale. Perché il n°23 di Cleveland ...

NBA 2018 : Philadelphia vince ancora. LeBron James trascina Cleveland. Career High per Towns : Non si ferma la striscia vincente dei Philadelphia 76ers, che ottengono la loro ottava vittoria consecutiva, superando 118-101 i New York Knicks. Un successo arrivato nonostante l’infortunio che ha tenuto fuori per tutta la partita Joel Embiid: il centro ha giocato solo otto minuti, prima di uscire dal campo per uno scontro di gioco con Markelle Fultz, nel quale si è creato un forte trauma facciale. Senza la loro stella i 76ers non hanno ...

NBA - LeBron James : "MVP? Voterei per me" : ROMA - I 18 punti, 7 assist e 6 rimbalzi mandati a bersaglio questa notte non sono bastati per portare i suoi Cleveland Cavaliers al successo contro i Miami Heat di Dwyane Wade , ma LeBron James sta ...

Wade stoppa LeBron James - Golden State ancora ko : ROMA - Nella notte NBA i Wizards si qualificano aritmeticamente per i playoff battendo gli Spurs 116-106, decisivo il 38-21 messo insieme nel secondo quarto e ispirato soprattutto da Morris , 15 punti ...

Nba - Raptors ko - 'King' LeBron James ne fa 35 : Vittoria nella notte Nba per i Cavaliers che piegano alla Quicken Loans Arena 132-129 i leader della Eastern Conference, i Toronto Raptors, grazie a una super prestazione di 'King' Lebron James autore ...

NBA 2018 : LeBron James ne fa 35 e trascina Cleveland contro Toronto. Vince San Antonio - bene Philadelphia e Marco Belinelli : In NBA era la notte del big match in vetta alla Eastern Conference tra Cleveland e Toronto. Uno scontro al quale i Cavaliers si presentavano senza cinque giocatori, oltre a coach Tyronn Lue, che due partite fa ha annunciato la sua assenza a tempo indeterminato. C’era però LeBron James, che si è fatto sentire: 35 punti, 17 assist e 0 palle perse per guidare i compagni alla vittoria per 132-129. Il Re è stato importante nel finale, prima ...

NBA 2018 : un super LeBron James trascina Cleveland. Belinelli mette la firma nel successo di Philadelphia. San Antonio batte Golden State : Sono otto le partite della notte NBA. Per la prima volta senza Tyroon Lue in panchina, i Cleveland Cavaliers superano 124-115 i Milwaukee Bucks. Straordinario duello tra LeBron James e Giannis Antetokounmpo: LBJ è semplicemente straordinario e chiude con una pazzesca tripla doppia da 40 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, mentre il greco si “limita” ad una doppia doppia da 37 punti e 11 rimbalzi. Una vittoria importante comunque per i ...

LeBron James - tutte le schiacciate leggendarie : A 33 anni LeBron James sembra stia vivendo una seconda giovinezza atletica, perché se in teoria con gli anni (e quasi cento partite a stagione) dovrebbe pagare qualcosina a livello fisico, la quotidiana realtà NBA lo vede primeggiare sotto ogni punto di vista. Ok, in fondo, con buona pace di superstar cui va dato atto di aver stravolto il gioco (Steph Curry su tutti, senza dimenticare Kevin Durant e James Harden, in attesa della definitiva ...

NBA 2018 : Golden State vince senza big. LeBron James show a Chicago! Ok Houston - Portland inarrestabile : Undici partite nella notte NBA. Bella vittoria della numero uno della Western Conference. Gli Houston Rockets superano in trasferta i New Orleans Pelicans per 107-101 grazie alla quasi tripla doppia di James Harden, che mette a referto 32 punti, 11 rimbalzi ed 8 assist. Sempre per la squadra di coach Mike D’Antoni importanti anche i 21 punti di Chris Paul e i 17 di Trevor Ariza. In casa Pelicans non bastano i 26 punti e 13 rimbalzi di ...

Nba - perché LeBron James può vincere - ancora - la Eastern Conference : Boston con i problemi di infortuni, Toronto fatica storicamente ai playoff: così i Cavs, nonostante le difficoltà, sognano il colpo

NBA - LeBron James : "L'assenza di Love si sente" : ROMA - La sconfitta patita dai Cleveland Cavaliers contro i Portland Trail Blazers questa notte - la terza nelle ultime quattro partite - ha messo in luce una volta di più quanto pesino le assenze di ...

NBA : 'LeBron - è qui la festa!' - i Lakers battono i Cavs e lanciano un messaggio a James : "La mia era una sfida difensiva non da poco, dovendo marcare il miglior giocatore del mondo. Amo caricarmi personalmente di responsabilità, ma contro James non c'è molto che si possa fare". Alla fine ...