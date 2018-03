Le serie tv che dovete vedere ad aprile

serie B : Maniero trascina il Novara - vince anche il Perugia : Basta un gol alla squadra di Di Carlo per conquistare i tre punti contro il Cesena, la Cremonese viene stesa dal colpo di testa di Cerri

serie B : giornata campale - ma ci sono 'tecnici che hanno fatto troppi danni' Video : La 33a giornata del #campionato di Serie B, è stata caratterizzata dalle vittorie di tutte le squadre che lottano per la promozione diretta in Serie A. La capolista Empoli [Video] riesce nel finale a battere una coriacea Salernitana, il Frosinone, in rimonta, ha ragione di un buon Venezia, ed il Palermo, in trasferta vince a Chiavari. Salgono le quotazioni di Parma, Carpi e Foggia In chiave play off, il Parma mette nei guai l'Avellino che ora è ...

Risultati serie C/ Classifiche aggiornate - diretta gol live score gironi B - C (33^ giornata) : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate, diretta gol live score dei gironi B e C. Le partite valgono per la 33^ giornata e si giocano sabato 31 marzo, nel giorno della vigilia di Pasqua(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 04:00:00 GMT)

Basket femminile - Playoff serie A1 : l’analisi dei quarti. Schio - Venezia e Ragusa favorite. Che sfida Napoli-Lucca : Dopo una lunga stagione regolare, la Serie A1 di Basket femminile entra nella fase che porterà allo scudetto. Da martedì cominciano i quarti di finale dei play off e probabilmente inizia anche la sfida al Famila Schio. La squadra veneta è la grande favorita per la conquista del tricolore e sfiderà la Pallacanestro Broni in un accoppiamento dal pronostico già scritto. In semifinale Schio affronterà la vincente della Serie che mette di fronte la ...

serie C Arzachena-Prato - Ceccarelli su rigore - poi Peana : è 1-1 : OLBIA - Si chiude in parità l'incontro tra Arzachena e Prato : entrambe le reti arrivano nella seconda frazione di gioco. Vantaggio dei lanieri su calcio di rigore, con Ceccarelli , in avvio di ...

serie A Sassuolo - Iachini : «Napoli perfetto. Penso anche al Chievo» : Sassuolo - Il Sassuolo attende il Napoli. Una sfida difficilissima, contro un avversario lanciato nella lotta scudetto. Il tecnico Beppe Iachini l'ha presentata così in conferenza stampa: "I ragazzi ...

The Dangerous Book For Boys : una serie che affronta con semplicità tematiche complesse : ... show anche in quel caso prodotto da Cranston, la serie ha trovato una nuova "casa" nella piattaforma Amazon Prime Video dove dal 30 marzo , qui potete iscrivervi e testare la piattaforma streaming, ...

Diritti Tv serie A 2018 - 2021 - Mediapro prepara i pacchetti - Sky alla finestra : Mediapro è al lavoro sulla definizione dei pacchetti con cui rivenderà i Diritti tv. Dovrebbe renderli pubblici domani, ma non è escluso che serva più tempo, fino a martedì prossimo. Attendono con interesse gli operatori delle varie piattaforme interessati, da Mediaset Premium a Tim, da Perform fino a Sky, che ieri ha avuto il primo incontro con i manager della società audiovisiva spagnola. Non è ...

Rivoluzione streaming : dall’1 aprile calcio e serie tv visibili anche all’estero : Rivoluzione per i servizi streaming: da domenica sarà attiva la portabilità in tutta Europa per gli utenti L'articolo Rivoluzione streaming: dall’1 aprile calcio e serie tv visibili anche all’estero è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La serie che Dio Ci Aiuti : per il pubblico qual è il momento indimenticabile? Video : Continua a crescere l'attesa [Video] da parte dei milioni di telespettatori italiani per il ritorno di una serie televisiva di grande importanza come #che dio ci Aiuti: nel corso delle stagioni ci sono stati importanti cambiamenti ma gli ascolti hanno sempre dato ragione al prodotto televisivo. Uno dei momenti indimenticabili all'occhio del pubblico si ritrova nel matrimonio di Guido e Azzurra nelle prime puntate della quarta stagione della ...

Alba Rohrwacher sul set de L’Amica Geniale di Saverio Costanzo : avrà un ruolo nella serie? : Continuano le riprese e i rumors sulla nuova serie in otto episodi diretta da Saverio Costanzo, tratta dal best seller L'amica Geniale, il primo libro della quadrilogia di Elena Ferrante. Dopo una lunga sezione di casting tra 9mila bambini e 500 adulti arrivati da tutta la Campania, finalmente le riprese hanno avuto inizio in quel di Caserta, negli studios ricavati nell’area ex Saint Gobain, e nel resto della Campania dove, in queste ...

Risultati serie D/ Classifiche aggiornate e live score. Gironi A - B - C - D - E - F - G - H - I : Risultati Serie D: Classifiche aggiornate e live score dei nove Gironi della quarta Serie italiana. Attenzione al Rimini, sempre in fuga verso la promozione.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 05:13:00 GMT)

Diritti Tv serie A 2018 - 2021 - MediaPro a caccia delle banche per fideiussione : I soldi di MediaPro arriveranno. Al piu' tardi entro il 26 aprile: termine prorogato rispetto all'iniziale scadenza del 21 aprile, "ma solo per problemi legati alle festivita'", ha dichiarato ieri il numero 1 del Coni, nonche' commissario straordinario della Lega Serie A, Giovanni Malago', al termine dell'assemblea della Confindustria del pallone tenutasi a Roma. "Nel corso dell'assemblea e' arrivata la conferma del versamento dei 64 milioni di ...

DESIGNAZIONE ARBITRI serie A/ Polemiche per Mazzoleni in Juventus Milan : il 2 allo Stadium sale : DESIGNAZIONE ARBITRI SERIE A, Mazzoleni per Juventus Milan, Massa al Var: il 2 allo Stadium vale sei volte la posta in gioco. Fa discutere la scelta di Massa per la gara dello Stadium(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 17:21:00 GMT)