Le ossa trovate in un pozzo vicino a Porto Recanati potrebbero essere di una ragazza

Porto Recanati - l’orrore dentro al pozzo : trovate 37 ossa - appartengono a due ragazze Nel «ghetto» dell’Hotel House : I resti a poche centinaia di metri dal «falansterio» in cui vivono 4 mila persone, perlopiù straniere. Al terzo giorni di scavi, il sospetto degli investigatori è che, in un caso, possa trattarsi di Cameyi Mossamet,15enne bengalese scomparsa ad Ancona nel 2010

Porto Recanati - ossa trovate in un pozzo : sono di due corpi - una sarebbe 15enne scomparsa : Si scava per il terzo giorno a S. Maria in Potenza di Porto Recanati , Macerata, vicino al casolare dove mercoledì sono stati trovati una ventina di pezzi di resti di almeno due persone tra ossa ...

Porto Recanati - ossa trovate in un pozzo : sono di due corpi - una sarebbe 15enne scomparsa : Si scava per il terzo giorno a S. Maria in Potenza di Porto Recanati , Macerata, vicino al casolare dove mercoledì sono stati trovati una ventina di pezzi di resti di almeno due persone tra ossa ...

Ritrovate ossa umane vicino al Porto di Recanati : In un casolare abbandonato vicino al degradato Hotel House è stato trovato quello che sembra essere un cimitero di 'invisibili': migranti irregolari i cui corpi non sono mai stati reclamati -

Trovate ossa umane in un pozzo : forse è Cameyi - la 15enne è sparita nel 2010 : Tra i resti umani trovati in un casolare abbandonato a due passi dal degradato Hotel House di Porto Recanati, in provincia di Macerata, potrebbe esserci anche il cadavere di Cameyi Mossamet una 15enne ...

Trovate ossa umane in un pozzo : forse è Camey - la 15enne è sparita nel 2010 : Tra i resti umani trovati in un casolare abbandonato a due passi dal degradato Hotel House di Porto Recanati, in provincia di Macerata, potrebbe esserci anche il cadavere di Cameyi Mossamet una 15enne ...

Porto Recanati - trovate diverse ossa umane : tra queste forse anche i resti di una 15enne scomparsa nel 2010 : diverse ossa, tra cui un cranio, appartenenti a quattro o cinque cadaveri sono state ritrovate in un casolare abbandonato nei dintorni dell’Hotel House a Porto Recanati, nelle Marche. Tra queste, potrebbero esserci anche i resti di una 15enne bengalese la cui denuncia di scomparsa risale a otto anni fa. L’ipotesi è che si tratti di un cimitero degli “invisibili“, migranti irregolari i cui corpi non sono mai stati ...

Porto Recanati - trovate ossa umane appartenenti a più cadaveri : Porto Recanati, trovate ossa umane appartenenti a più cadaveri Tra i resti scoperti nei dintorni dell’Hotel House, un grattacielo multietnico fatiscente regno di degrado e di spaccio di droga, anche quelli di una 15enne bengalese scomparsa nel 2010. Solo l’esame del Dna potrà confermarlo Continua a leggere

Porto Recanati - trovate ossa umane appartenenti a più cadaveri : Tra i resti scoperti nei dintorni dell'Hotel House, un grattacielo multietnico fatiscente regno di degrado e di spaccio di droga, anche quelli di una 15enne bengalese scomparsa nel 2010. Solo l'esame del Dna potrà confermarlo

Trovate ossa umane - cimitero invisibili? : 04.04 ossa umane, tra cui anche un cranio, appartenenti a 4 o 5 persone,sono state Trovate vicino al degradato Hotel House di Porto Recanati (Macerata), abitato da oltre 2000 persone, e al centro di numerose indagini per atti criminali. Questi ritrovamenti fanno pensare a un cimitero degli orrori,degli invisibili: migranti irregolari i cui corpi non sono mai stati reclamati. Tra i poveri resti rinvenuti potrebbe esserci anche il cadavere di ...

Porto Recanati - trovate ossa umane appartenenti a più cadaveri : La macabra scoperta in un posso usato per gettare i rifiuti e coperto con terra. Alcuni dei resti potrebbero essere di una ragazzina di 15 anni scomparsa ad...

ossa umane trovate a Porto Recanati. Apparterrebbero a una 15enne scomparsa nel 2010 : Il ritrovamento è avvenuto vicino all'Hotel House, un edificio fatiscente regno di degrado e spaccio di droga

Un nuovo studio sostiene che le ossa trovate su un’isola del Pacifico nel 1940 appartengano all’aviatrice Amelia Earhart : Un nuovo studio sostiene che le ossa trovate nel 1940 nell’isola di Nikumaroro, nell’Oceano Pacifico, appartenevano ad Amelia Earhart, la grande aviatrice statunitense scomparsa nel luglio del 1937, 80 anni fa, mentre sorvolava il Pacifico nel suo tentativo di circumnavigare il globo The post Un nuovo studio sostiene che le ossa trovate su un’isola del Pacifico nel 1940 appartengano all’aviatrice Amelia Earhart appeared ...

Un nuovo studio sostiene che delle ossa trovate su un’isola del Pacifico nel 1940 appartengano all’aviatrice Amelia Earhart : Un nuovo studio sostiene che le ossa trovate nel 1940 nell’isola di Nikumaroro, nell’Oceano Pacifico, appartenevano ad Amelia Earhart, la grande aviatrice statunitense scomparsa nel luglio del 1937, 80 anni fa, mentre sorvolava il Pacifico nel suo tentativo di circumnavigare il globo The post Un nuovo studio sostiene che delle ossa trovate su un’isola del Pacifico nel 1940 appartengano all’aviatrice Amelia Earhart ...