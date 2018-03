Le notizie in breve di Pasqua

Le notizie in breve a una settimana dalla Pasqua : ... e con Infront, dopo che le sono state affidate le sorti del calcio italiano, un mondo 'sacro' per tanta parte della nostra popolazione, attraverso l'assegnazione dei diritti Tv, che deve riuscire ...

L'inchiesta su Balzerani e la sparatoria di Maryland. Le notizie del giorno in breve : "L'Italia è un'economia resiliente che resterà resiliente", ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. L'occupazione è cresciuta nel quarto trimestre del 2017 grazie ai contratti a termine,...

Miccichè presidente della Lega di Serie A - l'Osce boccia il voto in Russia. Le notizie del giorno - in breve : Sono apparse delle scritte contro Biagi a Modena sui muri della facoltà di Economia dove insegnava il professore ucciso 16 anni fa dalle Br. Borsa di Milano. FtseMib -0,98 per cento. Differenziale ...

La sintonia nel centro destra e la conferenza di Parigi. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Merkel e Macron si sono incontrati a Parigi. In conferenza stampa congiunta la cancelliera e il presidente hanno detto che il voto in Italia ha scosso l'Europa. All'ordine del giorno anche ...

Il M5s vuole la presidenza della camera e Riad minaccia Teheran sull'atomica. Le notizie del giorno in breve : DAL MONDO Christine Lagarde ha espresso preoccupazione per i dazi su acciaio e alluminio annunciati dagli Stati Uniti. Il direttore generale del Fmi ha detto di temere una più ampia escalation delle ...

Il sequestro del centro Norcia 4.0 e l'accordo di governo in Israele. Le notizie del giorno - in breve : L'Ue teme l'incertezza italiana, secondo il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan: "Tutti mi hanno chiesto cosa succederà e gli ho detto che non lo so", ha detto. E' stato sequestrato il centro ...

Salvini chiude al Pd e gli Stati Uniti chiedono una tregua in Siria. Le notizie del giorno in breve : DAL MONDO Ultimatum di Londra a Mosca per l'attacco a Sergei Skripal , l'ex spia russa avvelenata con un agente nervino a Salisbury. La premier, Theresa May, ha parlato di un atto contro il Regno ...

I bambini italiani non ancora vaccinati e i dazi americani. Le notizie del giorno in breve : DAL MONDO Katainen minaccia di chiedere l'intervento del Wto per impedire agli Stati Uniti di applicare i dazi su acciaio e alluminio voluti dal presidente americano Donald Trump. Il vicepresidente ...

Gli squilibri italiani e il piano post Brexit dell'Ue. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Si è dimesso il consigliere economico di Trump . L'ex banchiere di Goldman Sachs, Gary Cohn, è contrario alla politica dei dazi su acciaio e alluminio. Oggi il presidente degli Stati Uniti ...

Lo scenario economico italiano e il rapporto dell'Onu sulla Siria. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Kim jong-un vorrebbe "normalizzare" i rapporti con gli USA . Il leader nordcoreano sarebbe disposto a sospendere i test missilistici e nucleari, secondo quanto riportato da Seul. Il ...

Mediaset perde in Borsa dopo il voto. Si aprono i colloqui tra le due Coree. Le notizie del giorno in breve : Nel mondo Si sono aperti i colloqui tra Pyongyang e Seul. Una delegazione sudcoreana ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong-un. Tra gli obiettivi dell'incontro c'è quello di spingere la Corea ...

Il pil in crescita e le indagini sulle criptovalute. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO T usk è a favore di un'area normativa comune in Irlanda . Durante l'incontro con Theresa May, il presidente del Consiglio europeo ha detto alla premier britannica che si tratta della ...

I ministri di Di Maio e il Brexit bill della Scozia. Le notizie del giorno in breve : Il presidente della Fed ha detto che le nuove previsioni di rialzo dei tassi terranno conto del miglioramento dell'economia. "C'è poco tempo" per la Brexit , ha detto il capo negoziatore dell'Unione ...

CasaPound sostiene Salvini e la Corte rigetta il ricorso di Trump sui Dreamers. Le notizie del giorno in breve : DAL MONDO Il Labour vuole un'unione doganale con l'Unione europea dopo la Brexit. Jeremy Corbyn , leader del partito, sta cercando di mettere sotto pressione il governo di Theresa May, che venerdì ...