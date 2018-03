Le note dei Nomadi per il Mondo - Video Le sedie alzate e i cori per l' ultimo saluto

Ricerca : dalle superfici dei materiali alle innovazioni na note cnologiche : Le superfici dei materiali presentano caratteristiche uniche perché gli elettroni si comportano in maniera molto differente rispetto alla struttura interna. Per esempio è possibile che un materiale completamente isolante abbia una superfici e conduttrice o viceversa. Uno studio internazionale che coinvolge l’Istituto officina dei materiali del Consiglio nazionale delle ricerche (Iom-Cnr) di Trieste mostra come impiegare queste diverse ...

Perché nell'era dei mini-tassi i tedeschi preferiscono le banco note : Non può davvero essere una sorpresa, con tassi così bassi. Però leggere in uno studio della Bundesbank che nove banconote su dieci, tra quelle circolanti in Germania vengono tenute in casa o inviate ...

Morta Dolores O’Riordan dei Cranberries - addio a soli 46 anni alla cantante di Zombie : ignote le cause : È Morta Dolores O'Riordan dei Cranberries, la cantante irlandese che con la sua voce aveva inciso brani entrati nella storia del pop contemporaneo come Zombie, Animal Instinct, Just my immagination e molte altre. Si è spenta a soli 46 anni, per motivi ancora ignoti. A dare l'annuncio è un portavoce del gruppo con una nota: "La cantante dei The Cranberries era a Londra per una breve sessione di registrazione. Non sono disponibili al momento ...