Le acconciature per fare sport | tante idee dalle star

11 acconciature per fare yoga : tutti gli hair look più easy&cool : Treccia extra long Perché non provare qualcosa di originale anche mentre si fa sport? Raccogliete i capelli sul davanti e create una treccia che circonderà la testa: attirare l'attenzione sarà un ...

Le acconciature più romantiche per San Valentino : L’amore è nell’aria. Il calendario, infatti, ci ricorda che San Valentino è alle porte e sebbene per molti rimanga un giorno come un altro, per altri diventa semplicemente un’ulteriore occasione per ribadire il proprio affetto alla persona amata, celebrando così uno dei sentimenti più preziosi, l’amore. LEGGI ANCHESan Valentino 2018: regali in bellezza Se fate parte della schiera di coloro che il 14 non rinunceranno a una serata speciale con la ...