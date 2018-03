Lazio | prima rischia poi straripa | 6-2

Leonardo DiCaprio e la nuova fidanzata : la prima uscita in pubblico conferma la reLazione : Lo scapolo d’oro più gettonato di Hollywood è ormai fuori dal mercato! Leonardo DiCaprio ha confermato i rumors secondo cui sta frequentando Camila Morrone, facendosi vedere a braccetto con la fidanzata mentre andavano a fare colazione a West Hollywood. March 28: Cami and Leo spotted out in West Hollywood, CA. #camimorrone #camilamorrone #LeonardoDiCaprio Un post condiviso da Camila Morrone Updates (@newsmorrone) in data: ...

Lazio - Felipe Anderson show nel test con la Primavera : gol in rovesciata : Gol e giocate spettacolari per puntare ad un posto da titolare. Nell'amichevole, vinta per 7-0 contro la Primavera, Felipe Anderson dà spettacolo. Cinque reti, di cui l'ultima in rovesciata, cha fanno ...

Egitto - ambasciata al Cairo cerca esperto in diritti umani : dimenticato Regeni - le reLazioni sono più forti di prima : Se dell’investigatore italiano che avrebbe dovuto accompagnare l’ambasciatore Giampaolo Cantini in Egitto per continuare le indagini sulla morte di Giulio Regeni non c’è traccia, nella nostra sede di rappresentanza al Cairo arriverà a breve un nuovo esperto di diritti umani. L’offerta di lavoro è apparsa alcuni giorni fa sul sito dell’Aics, l’Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo, e lascia pochi ...

III e VIII municipio al voto in primavera - probabile 3 giugno; Zingaretti : 'Lazio riparte da università e solidarietà' : 'Questo e' un luogo straordinario, unico al mondo, che viene restituito al pubblico' ha commentato il direttore del Parco archeologico, Alfonsina Russo. 20 marzo 2018

LUIGI MASTROIANNI/ Uomini e Donne - prima il bacio con Sara Affi Fella poi la segnaLazione : chi è Sissi? : Nella puntata di oggi, lunedì 19 marzo, del trono classico di Uomini e Donne verrà mandata in onda l'esterna con il primo bacio tra Sara Affi Fella e LUIGI MASTROIANNI.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 16:05:00 GMT)

Coppa Lazio prima Categoria : impresa Giardinetti - rimonta Roma VIII. Le semifinaliste : Roma - Nuova Pescia Romana, Giardinetti Garbatella, Virtus Divino Amore e Roma VIII sono le quattro semifinaliste della Coppa Lazio di Prima Categoria. I verdetti sono arrivati nel pomeriggio, dopo i ...

Draghi cauto sulla fine del Qe : "Prima serve un aggiustamento della traiettoria di infLazione" : BERLINO - Nell'ultimo anno l'economia si è sviluppata a un rito 'più veloce di quanto avessimo previsto', secondo Mario Draghi. Ma per i banchieri centrali 'il lavoro non è finito'. C'è una condizione molto chiara per terminare ...

Diretta / Milan Lazio Primavera (risultato live 1-0) streaming video e tv : la sblocca Forte! : Diretta Milan Lazio Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 23^ giornata (oggi sabato 10 marzo)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 13:41:00 GMT)

Fabian Ruiz - la Lazio è in prima fila : ROMA - Il pensiero è costante, ormai l'argomento è sul tavolo da un po' di tempo e rappresenta per la Lazio il primo nodo, perché esiste il rischio che qualche club straniero possa presentarsi in ...

Lazio - Inzaghi lancia le nuove primarie a destra : Il turnover ci sarà, ma Inzaghi non sa ancora con chi lo farà. Il problema maggiore riguarda di nuovo la fascia destra, dove Marusic è quasi out , si teme uno stiramento, , Basta sente tirare la ...