Lazio-Benevento 1-2 La Diretta Vantaggio di Guillherme

Lazio - sono 20 i convocati per il Benevento : out Lulic : ROMA - Il tecnico della Lazio , Simone Inzaghi , ha convocato 20 giocatori per la sfida di oggi alle 15, all'Olimpico, contro il Benevento . In elenco non c'è Lulic , mentre sono presenti Caceres e ...

Lazio-Benevento streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Lazio-Benevento streaming – Si torna in campo per la giornata del campionato di Serie A dopo la pausa per le Nazionali, in campo Lazio e Benevento. La squadra di Simone Inzaghi alla ricerca di punti per la Champions League, quella di De Zerbi si gioca le ultime chance di salvezza. Nel match di Serie A si affronteranno Lazio e Benevento in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda ...