L' Atalanta batte 2-0 l' Udinese e si lancia verso l' Europa

La Juve batte l’Atalanta e si cuce addosso lo scudetto : E’ arrivato il colpo del ko, il risultato che ipoteca la corsa scudetto. Fine dei giochi. Nel recupero della giornata

Juve - battere l’Atalanta per andare in fuga : Juve, battere l’Atalanta per andare in fuga All’Allianz Stadium la Juventus può dare una zampata importantissima nella volata scudetto Continua a leggere L'articolo Juve, battere l’Atalanta per andare in fuga proviene da NewsGo.

Atalanta - Gasperini : 'Prima o poi il Napoli dovrà pure batterla la Juventus' : Così Gian Piero Gasperini, parlando a Radio anch'io lo sport, su RadioRai. ' Il miglior successo per l'Atalanta in Europa è stato di ricevere tanto affetto anche da tifosi di altre squadre ' , fa ...

La Juventus batte 1-0 l'Atalanta e vola in finale di Coppa Italia : La Juventus di Massimiliano Allegri replica l'1-0 dell'andata contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e si qualifica alla finale di Coppa Italia. I bianconeri l'hanno sbloccata e vinta, in casa, a un quarto d'ora dalla fine con il rigore generoso concesso dall'arbitro per fallo di Mancini su Matuidi. Gli orobici hanno giocato la loro onesta partita, colpendo anche un clamoroso palo con Gomez, e cercando di tener ...

Rimonta Atalanta atto secondo Battere la Juve va oltre il tabù : Bergamo Tv si riceve sul canale 17 del digitale terrestre e in streaming sul portale www.bergamotv.it

Burian batte Juve e Atalanta. Ma il rinvio va bene a tutti : nostro inviato a TorinoBurian mette ko l'Allianz Stadium. La tanto attesa tempesta di neve e gelo fa rinviare Juventus-Atalanta. In meno di un'ora una fitta nevicata obbliga l'arbitro a non fare nemmeno uscire dagli spogliatoi le due squadre. E pensare che con il fischio d'inizio fissato per le 18, alle 17,05 c'era solo qualche fiocco svolazzante sopra la casa della Signora. E quindi, visto che le previsioni erano note ...

Troppa neve a Torino - Foto Rinviata Juve-Atalanta Video Lazio batte Sassuolo ed è terza : Dopo una prima ricognizione tra dirigenti delle due squadre e l’arbitro si è deciso di non giocare. Gara Rinviata a data da destinarsi

Pagelle Atalanta-Fiorentina 1-1 : Petagna batte un colpo : 1/9 Mauro Locatelli/LaPresse ...

Coppa Italia Primavera - il Milan batte l'Atalanta e raggiunge il Torino in finale : La finale della Coppa Italia Primavera sarà Milan-Torino. Dopo la qualificazione dei granata ai danni della Roma , le due squadre si sono riaffrontate oggi nel recupero di campionato, ha vinto la Roma ...

Serie A Atalanta - Caldara : «Juventus - provo a batterti e poi vengo da te» : Così Mattia Caldara , presente questa mattina all'Università Luiss di Roma dove ha ricevuto una borsa di studio per merito sportivo per il corso di laurea triennale in Economia e Management. "Stiamo ...

Ascolti TV | Martedì 30 gennaio 2018. Atalanta-Juventus 21% - Adaline 11.7%. Stasera Tutto E’ Possibile 9.7%. Nelle 24h LA7 (4.5%) batte Rete4 (4.1%) : Atalanta - Juventus - da Facebook I dati Auditel oggi sono stati diffusi in ritardo per un problema tecnico. Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Atalanta – Juventus ha conquistato 5.590.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale 5 Adaline – L’eterna giovinezza ha raccolto davanti al video 2.842.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 2.164.000 spettatori pari al ...

Coppa Italia - la Juventus batte l'Atalanta in trasferta : lampo Higuain - Buffon para un rigore : Un lampo di Higuain e una magia di Buffon : la Juventus batte l' Atalanta a Bergamo e ipoteca la qualificazione alla finale di Coppa Italia . Bastano 3 minuti al Pipita , migliore in campo, per punire ...