“Lascia l’Isola dei Famosi” L’abbandono a sorpresa del naufrago proprio a poche

caffeinamagazine

: Un nuovo evento spezza i precari equilibri sull’#Isola: Franco Terlizzi è stato costretto ad abbandonare il gioco. - IsolaDeiFamosi : Un nuovo evento spezza i precari equilibri sull’#Isola: Franco Terlizzi è stato costretto ad abbandonare il gioco. - sorebel10 : Franco lascia l'isola!!!! #isola #isoladeifamosi - SuperstarZ9000 : #isola Colpo di scena: Franco Terlizzi lascia l'Isola dei Famosi! Secondo il sito dell'Isola Franco è stato 'costre… -

(Di sabato 31 marzo 2018) Se i colpi di scena sono il vostro pane quotidiano, questa edizione dell’Isola dei Famosi non può certo avervi deluso. Tra accuse, polemiche, ritiri e insulti di ogni tipo, l’edizione 2018 del reality è stata davvero travagliata, mettendo spesso (quasi sempre, a dirla tutta) in secondo piano le dinamiche del gioco in sé in favore di tensioni di ogni tipo. Dall’ormai celeberrimo “canna-gate”, che ha portato all’addio dell’attesissimo Francesco Monte, fino alle accuse di omofobia, passando per parolacce e imprecazioni volate qua e là, scandali a luci rosse di cui non sono ancora noti i protagonisti e via e via, in un turbinio senza fine. Se pensavate che l’avvicinarsi della conclusione del gioco avesse segnato anche il ritorno a dinamiche più lineari, sappiate che però vi sbagliavate di grosso: ecco infatti arrivare la notizia a ...