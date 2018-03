Las Palmas-Real Madrid in diretta | formazioni ufficiali e risultato LIVE

Zidane lascia a casa mezzo Real : a Las Palmas senza Ronaldo e altri cinque big : TORINO - Se la Juventus di Massimiliano Allegri non può mollare un centimetro nella lotta scudetto con il Napoli ed è attesa dalla difficile sfida all' Allianz Stadium contro il Milan del grande ex ...

Probabili formazioni Las Palmas – Real Madrid - 30^ Giornata Liga 31-3-18 : Comincia il rush finale per il Real Madrid, che vuole continuare a risalire in Liga, ma soprattutto, vuole puntare alla terza Champions League di fila. La trasferta con il Las Palmas all’Estadio de Gran Canaria nel secondo dei quattro anticipi del trentesimo turno, potrebbe essere fondamentale per avvicinarsi sempre di più ai cugini dell’Atletico, ora a meno 4 dopo la sconfitta di VillaReal e la contemporanea larga vittoria ...

'Real - Ronaldo si risparmia per la Juventus : salterà la sfida con il Las Palmas' : MADRID - Ronaldo è già proiettato sulla sfida con la Juventus . Secondo quanto riporta il sito di Marca, CR7 salterà la sfida della Liga in casa del Las Palmas in programma sabato alle 18.30 per ...

Probabili Formazioni Celta Vigo-Las Palmas - La Liga 05-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Celta Vigo-Las Palmas, 27^ Giornata de La Liga 2017/2018, ore 21.00: analisi e pronostico. La ventisettesima giornata della Liga si concluderà lunedì 5 Marzo con la sfida tra Celta Vigo e Las Palmas. Il Celta, in undicesima posizione, pensa a concludere al meglio la stagione, dopo aver conquistato 35 punti in ventisei giornate; punti che gli consentono di mantenere ancora aperto il discorso Europa League. Il ...

Il Barcellona pareggia con il Las Palmas : nella sfida del Nou Camp l'Atletico può riaprire la Liga : Barca-Atletico e City-Chelsea sono i due spettacolari clou del weekend europeo che procede il ritorno delle coppe. Impegni facili per Real e Psg, ma con tanti problemi, in vista della sfida di ...

Las Palmas-Barcellona - rigore contro 746 giorni dopo. I blaugrana sono infuriati : 746 giorni. È il tempo record durante la quale il Barcellona ha resistito senza farsi fischiare contro un calcio di rigore in Liga. L'ultimo ad usufruire di un tiro dal dischetto contro i blaugrana ...

Liga - anche il Barcellona è umano : 1-1 con il Las Palmas : TORINO - La 26esima giornata di Liga si chiude con una sorpresa. Il Barcellona, anche se in trasferta, non riesce ad andare oltre il pareggio contro il Las Palmas terz'ultimo in classifica. Il ...

Probabili Formazioni Las Palmas-Barcellona Liga 01-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Las Palmas-Barcellona, 26^ Giornata Liga Spagnola 2017/2018, ore 21:00. Aquilani e Tana potrebbero partire titolari, mentre tra i blaugrana Sergi Roberto al posto di Semedo e ballottaggio Dembelé-Aleix Vidal. All’Estadio Gran Canaria il Las Palmas, dopo il pareggio a reti inviolate di domenica contro il Leganes, è chiamato ad ospitare il Barcellona di Valverde in questo turno infrasettimanale del campionato ...