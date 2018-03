L' Aquila | torna la paura | terremoto magnitudo 3 9 nella notte

L'Aquila - sisma di 3.9 : torna la paura : 05.21 sisma di magnitudo 3.9 registrato alle 3:18 con epicentro 7 km ad est delL'Aquila e ipocentro a 20 km di profondità La scossa, registrata dall'INGV, è stata chiaramente avvertita dalla popolazione, ma non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. Una replica di magnitudo 2 è seguita 12 minuti dopo la prima scossa. Il capoluogo abruzzese e la sua provincia sono stati colpiti il 6 aprile 2009 dal devastante terremoto di magnitudo ...

DIRETTA / Pesaro Trento (risultato finale 62-77) : l'Aquila torna a sognare i playoff! (Serie A1) : DIRETTA Pesaro Trento, risultato finale 62-77: l'Aquila vince nettamente all'Adriatic Arena e torna a vedere i playoff di Serie A1, la Vuelle resta al palo e ultima in classifica(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 22:07:00 GMT)

Animali - il Wwf : “Un’Aquila di Bonelli torna finalmente a volare nei cieli di Sicilia” : Dopo diciassette mesi di premurose cure veterinarie e attività riabilitative presso il Centro Regionale Recupero Fauna Selvatica LIPU di Ficuzza, torna a volare nei cieli siciliani l’esemplare di Aquila di Bonelli ferita nel settembre 2016 da un bracconiere e recuperata da attivisti WWF di Licata. L’animale è stato liberato oggi in provincia di Caltanissetta, in un luogo scelto dagli esperti perché il suo ambiente è molto adatto per la ...

8 marzo anche a L'Aquila le donne tornano in strada con lo sciopero globale : L'Aquila - L'otto marzo 2018 a L’Aquila torneremo in strada, per unirci alla marea femminista impegnata, anche quest’anno, nello sciopero globale per la costruzione di un percorso che sta trasformando la campagna #metoo in un forte e corale #metoogheter. Tante iniziative riempiranno questa giornata, la nostra vuole essere una manifestazione libera, aperta e partecipata, lungo le strade della nostra città per dire “Noi ...