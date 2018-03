L' allarme di Calenda | Ilva? rischiamo una Bagnoli due

ilgiornale

: RT @LabParlamento: Calenda: “Allarme Autorità Energia” e annuncia: “Cnapi in arrivo”. Presentato il Rapporto Attività #Gse: nel 2017 in Ita… - FlaviaLiChiavi : RT @LabParlamento: Calenda: “Allarme Autorità Energia” e annuncia: “Cnapi in arrivo”. Presentato il Rapporto Attività #Gse: nel 2017 in Ita… - E_Futura : RT @LabParlamento: Calenda: “Allarme Autorità Energia” e annuncia: “Cnapi in arrivo”. Presentato il Rapporto Attività #Gse: nel 2017 in Ita… - federturismo : RT @LabParlamento: Calenda: “Allarme Autorità Energia” e annuncia: “Cnapi in arrivo”. Presentato il Rapporto Attività #Gse: nel 2017 in Ita… -

(Di sabato 31 marzo 2018) "Se qualcuno va dagli operai di Taranto e gli dice di non chiudere la trattativa perché tanto Lega e 5Stelle nazionalizzano e trasformano tutto a gas, salta l'investimento, e ci ritroviamo con una2, tre volte più grande, e 20mila persone per strada". Non usa più mezzi termini il ministro dello Sviluppo economico, Carloche, dal suo profilo Twitter, riaccende i riflettori sullo stallosmentendo possibili scenari alternativi che passino da una nazionalizzazione.Di fatto, il polo siderurgico tarantino si trova da settimane in una sorta di terra di mezzo dove ogni decisione è congelata. Colpa della transizione politica che stenta a decollare. Ma anche dei veti incrociati che, in questi mesi, sono spuntati come funghi sulla vendita del gruppo. Un passaggio di proprietà che una gara pubblica risalente alla scorsa estate ha assegnato alla cordata franco-indiana Am ...