L' addio al fisico teorico che ha rivoluzionato la cosmologia - VIDEO

Scienza : addio al fisico Richard Edward Taylor - il nobel che rivelò il quark : addio al fisico canadese naturalizzato statunitense Richard Edward Taylor: è morto ieri nella sua casa nel campus della Stanford University, in California, all’età di 88 anni. Taylor fu autore di fondamentali esperimenti che hanno rivelato per la prima volta l’esistenza delle particelle subatomiche chiamate “quark”: insieme a Jerome Isaac Friedman e Henry Way Kendall, è stato insignito del Premio nobel per la fisica nel ...