La terra trema - torna la paura a L’Aquila : Roma, 31 mar. – (AdnKronos) – La terra trema ancora vicino a L’Aquila. Una scossa di magnitudo 3.9 si è verificata intorno alle 3,18 con epicentro a sei chilometri ad est dall’Aquila con ipocentro a 20 chilometri di profondità. Il sisma è stato registrato dal’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma non ci sono segnalazioni di danni a persone o cose. Una ...

Puglia - trema la terra : forte scossa di terremoto - subito i commenti su Facebook : Era passata da poco la mezzanotte, precisamene alle 00.31.56 ora italiana, quando una forte scossa di terremoto ha svegliato gli abitanti della Puglia. Con epicentro nel mar Adriatico il sisma si è diffuso in tutta la regione, particolarmente a Brindisi, Bari e nel Salento. Ecco i dettagli. Svegliati nel sonno dalla scossa Secondo i primi aggiornamenti dell'istituto nazionale di vulcanologia, la profondità dell'epicentro era situata a 27.3 km. ...

Terremoto nel fiorentino : la terra trema nel Chianti : Una scossa di Terremoto di debole entità è stata registrata oggi 11 marzo 2018, esattamente alle 21.42 , nella Toscana centro-settentrionale, in provincia di Firenze. Stando ai dati giunti dai ...

Macerata - la terra trema : oltre 10 scosse nella notte : Roma, 9 mar. (AdnKronos) – Diverse scosse di terremoto sono state registrate dall’Ingv, nella notte, in provincia di Macerata. In particolare, dopo le 22 di ieri sera, sono state ben 11 le scosse. Dopo una lieve scossa di magnitudo 2.2 alle ore 22.17, la scossa più forte è stata quella delle ore 23.48 di magnitudo 3.5 con epicentro vicino Muccia e Pieve Torina (Macerata).Alle 23.49 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.8, alle ...

La terra trema in provincia di Macerata : decine di scosse di terremoto - più forte di magnitudo 3.5 : Lo sciame sismico, caratterizzato per lo più da sommovimenti di magnitudo attorno al 2, ha come epicentro la zona compresa tra Muccia, a circa 12 chilometri da Camerino, Monte Cavallo e Petriolo

Terremoto - scossa in Romagna : la terra trema tra Forlì e Imola : Una scossa di Terremoto è stata avvertita nella serata di lunedì in provincia di Forlì-Cesena alle 22.51. La popolazione ha avvertito la scossa nei due capoluoghi, ma anche in...