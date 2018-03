La star di Smalville vicina all' arresto per traffico di schiave sessuali

huffingtonpost

(Di sabato 31 marzo 2018) Due volti noti del piccolo schermo coinvolti in un giro per reclutare donne da trasformare in. Lo riferiscono i media americani, secondo cui Allison Mack e Nicki Clyne, rispettivamentedi 'Smallville' e 'BattleGalactica', facevano parte di una setta, la NXIVM (pronunciata Nexium, ndr) con sede nello stato di New York, il cui fondatore Keith Raniere è stato arrestato questa settimana in Messico e estradato negli Stati Uniti con l'accusa appunto disessuale. Al momento dell'le due attrici erano con il guru.In particolare la Mack sarebbe stata a capo di un gruppo esclusivamente femminile all'interno della setta, il 'Dos' (dominus obsequious sororium', in latino padrone sulledonne), nel quale le donne subivano il lavaggio del cervello, venivano costrette a diete da fame e picchiate se non reclutavano a loro volta abbastanza ...