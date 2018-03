La regola che pesa i sindacati ora va usata per gli scioperi

Birra : nuovo regolamento europeo - ecco che fine farà il made in Italy Video : L'#Unione Europea, dopo aver escluso dall'obbligo di etichettatura l'indicazione di molte informazioni sul cibo che mangiamo, incluso lo stabilimento di confezionamento o trasformazione del cibo, ora ne ha imposto un altro. Con il nuovo regolamento, appena approvato, di classificazione delle birre si cancellano di fatto le nostre prescrizioni nazionali che finora erano le più severe al mondo. Le informazioni sull'etichetta L'avvocato Dongo, uno ...

Vino : assessore Pan - ministero conferma che quello veneto è senza irregolarità : Venezia, 27 mar. , AdnKronos, La viticoltura del veneto ha già intrapreso, in alcune significative realtà, il percorso virtuoso della 'sostenibilità' per assicurare equilibrio tra le componenti ...

Vino : assessore Pan - ministero conferma che quello veneto è senza irregolarità : Venezia, 27 mar. (AdnKronos) - La viticoltura del veneto ha già intrapreso, in alcune significative realtà, il percorso virtuoso della "sostenibilità" per assicurare equilibrio tra le componenti economica, sociale e ambientale, secondo quanto previsto a livello comunitario ed internazionale. La Giun

Birra - la novità dal regolamento europeo : perché degradano la bionda italiana : Dopo averci scippato una lunga serie di informazioni in etichetta destinate a rendere più trasparenti i cibi che mangiamo, incluso lo stabilimento di trasformazione o confezionamento dei cibi, l' ...

Zanon - la procura di Roma chiede l’archiviazione dopo che la Consulta approva regolamento su autoblu : La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’indagine su Nicolò Zanon. Il giudice costituzione è accusato di peculato d’uso per l’utilizzo dell’auto blu. Per due anni (dal novembre 2014 al marzo 2016) e per due settimane al mese, è l’ipotesi dell’accusa, lasciava l’auto di sevizio con autista e relativi buoni benzina a completa disposizione della moglie che ne faceva un uso privato con trasferte alla casa di Forte dei Marmi, a Siena, ...

Schermi Irregolari - serata finale all'Antella : Questi i corti finalisti : "Sam Body" di Davide Morando , Italia, 12, , "Una partita ai confini del mondo" di David Valolao , Italia, 13, , "El atraco" di Alfonso Diaz , Spagna, 10, , "Dove l'acqua ...

F1 - Mondiale 2018 : il regolamento delle qualifiche. Stesso format - cambia l’attribuzione delle penalità : Il 25 marzo con il classico GP d’Australia a Melbourne prenderà il via il Mondiale 2018 di Formula Uno. Le attese per questa stagione sono diverse. Come sempre, nei pochi giorni che ci separano dal primo semaforo verde del 2018, l’attesa e la curiosità sono crescenti relativamente alle nuove monoposto. Vetture che hanno subito meno trasformazioni rispetto all’anno scorso, rivoluzionario dal punto di vista aerodinamico. Il format delle qualifiche ...

Sciopero Trenord 21 marzo 2018 : a che ora i treni viaggeranno regolarmente Video : Nuovo aggiornamento sullo Sciopero #Trenord del 21 marzo 2018, che coinvolgera' il personale della societa' di trasporto pubblico della regione Lombardia. A re gli orari delle fasce di garanzia, in cui i treni partiranno regolarmente. Quella dei dipendenti Trenord non sara' l'unica protesta nel settore ferroviario di questo fine mese. Infatti, è previsto uno Sciopero trenitalia il 25 marzo [Video], con possibili disagi in due regioni italiane. ...

Turismo : modificato regolamento contributo di soggiorno - tariffe anche per le locazioni brevi : anche gli affitti brevi saranno tenuti al versamento del contributo di soggiorno, mentre per tutti gli operatori del settore turistico ci saranno maggiori responsabilità come intermediari nella riscossione. La Giunta capitolina ha approvato la delibera che modifica il Regolamento per il contributo di soggiorno di Roma Capitale. Per la prima volta vengono inseriti tra le […]

Sciopero Trenord 21 marzo 2018 : a che ora i treni viaggeranno regolarmente : Nuovo aggiornamento sullo Sciopero Trenord del 21 marzo 2018, che coinvolgerà il personale della società di trasporto pubblico della regione Lombardia. A seguire gli orari delle fasce di garanzia, in cui i treni partiranno regolarmente. Quella dei dipendenti Trenord non sarà l'unica protesta nel settore ferroviario di questo fine mese. Infatti, è previsto uno Sciopero trenitalia il 25 marzo, con possibili disagi in due regioni italiane. La ...

Norcia : la Protezione civile ricorda ai magistrati che era tutto regolare per la costruzione del padiglione : Il Dipartimento nazionale precisa che l'Ordinanza del 2016 consente di realizzare strutture temporanee in deroga - Anche la Protezione civile scende in campo sul sequestro del centro polifunzionale di ...

Bambini non in regola con le vaccinazioni - che cosa sta succedendo ora nelle scuole? : (Foto: Sean Gallup/Getty Images) Nonostante le stime che parlano di circa 30mila Bambini ancora non in regola con le vaccinazioni, alla scadenza del termine ultimo imposto dal ministero della Salute per rispettare gli obblighi di legge non sono stati registrati particolari problemi. Per il momento si parla solo di casi sporadici che coinvolgono un numero molto ridotto di iscritti a scuola. Viste le differenze regionali e nella gestione da parte ...