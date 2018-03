La politica delle due scarpe

Costi della politica - i dipendenti delle Camere guadagnano più degli onorevoli : Se si sfogliano i bilanci di Camera e Senato un dato balza agli occhi: la voce di spesa più alta dei templi della politica non è quella della previdenza dei politici ma quella...

Ma per la presidenza delle Camere - la politica ha trionfato sull'Antipolitica : Più che la vittoria dell'antiPolitica, come il mainstream dominante potrebbe continuare a farci credere, le elezioni di Roberto Fico alla presidenza della Camera e di Maria Elisabetta Alberti Casellati a quella del Senato rappresentano la chiara e netta rivincita della Politica, con la p maiuscola. Che di un ritorno della Politica si tratti, basti solo pensare al modo in cui ci si è arrivati, alle tattiche e alle manovre dei giorni ...

Olimpiadi2026 - politica e lobby cassano giochi a “cemento zero” delle Dolomiti. Grandi città affossano la candidatura : “Due candidate italiane alle Olimpiadi. Due città di pianura o collina: Milano e Torino. Vogliono fare i giochi invernali senza la montagna”, parola di Roger De Menech, deputato Pd di Belluno. Ormai sembra un match a due per le Olimpiadi invernali del 2026: Milano contro Torino. Una partita politica, prima che sciistica e sportiva: da una parte la regione amministrata dalla Lega con una città in mano al centrosinistra, dall’altra il capoluogo ...

Don Luigi Ciotti cittadino onorario di Locri : “Il primo testo antimafia è la Costituzione. La politica si occupi delle persone fragili” : “Ho sempre detto che il primo vero testo antimafia è la Costituzione italiana”. Lo ha affermato don Luigi Ciotti durante il suo intervento in occasione della cittadinanza onoraria che gli è stata conferita dal Comune di Locri. “Libera è apartitica ma non apolitica” sono le parole di don Luigi riportate sul sito lentelocale.it che ha pubblicato il suo discorso integrale incentrato sui temi più caldi della campagna elettorale appena finita. “Ho ...

Fake news - su Twitter sono molto più veloci delle notizie. Le bufale sulla politica più veloci di quelle sul terrorismo : Il dibattito è aperto e infuocato. Ma in questo caso si tratta di una ricerca condotta dal gruppo del Massachusetts Institute of Technology (Mit) coordinato da Soroush Vosoughi. Le bugie avranno pure le gambe corte, ma sanno correre benissimo: su Twitter le Fake news si diffondono sei volte più rapidamente rispetto alle notizie vere e hanno il 70% in più di probabilità di essere ritwittate. Un dato che emerge dall’analisi su 126.000 tweet ...

[Il retroscena] Niente soldi per il Cavaliere. In politica risorge ma negli affari incassa zero. Ecco i conti delle società : "Non ho mai fatto affari con la politica, anzi, ci ho perso e basta", disse Berlusconi, rispondendo alle accuse che gli erano state mosse a quel tempo da Romano Prodi. A inizio 2013, quando era ...

Elezioni - il piano per l’Italia delle imprese e le risposte della politica. Il dossier : Apprezzamento di politici e sindacati sulle proposte presentate da Confindustria, che in una campagna elettorale piena di promesse ha rimesso al centro del dibattito il lavoro e la crescita e presentato un piano da 250 miliardi di investimenti in 5 anni con la creazione di 1,8 milioni di posti di lavoro. Ecco, sul tema, gli interventi del presidente del Consiglio Gentiloni e le interviste a politici, sindacalisti, banchieri...

Così la lobby delle pistole influenza la politica : Soldi, ma poi nemmeno Così tanti se paragonati alle altre grandi industrie. Gli uomini giusti a Washington. E soprattutto una base molto attiva. È grazie a questi tre fattori-chiave che la National Rifle Association (Nra), l'organizzazione pro-armi con una storia lunga 145 anni, resta una potenza negli Stati Uniti, il Paese che dal 2013 a oggi ha assistito in media a una sparatoria di massa al giorno. E che ha ricevuto dal presidente Donald ...

'Il monologo? Non faccio politica - o meglio la faccio nella scelta delle cose che faccio. Michelle? Una colonna' : Sulla sua compagna di avventura Michelle, Favino non si risparmia in gratitudine: VIDEO - "La mia politica è capire le emozioni delle persone".

Pierfrancesco Favino : "Il monologo? Non faccio politica - o meglio la faccio nella scelta delle cose che faccio. Michelle? Una colonna" : Ha dimostrato tutto il suo talento Pierfrancesco Favino durante le cinque puntate del Festival di Sanremo, ha cantato, ballato e ovviamente ha dato prova della sua immensa abilità come attore. Durante l'ultima serata ha portato sul palco sanremese il monologo tratto da La notte poco prima delle foreste di Koltès che sarà ricordato come uno dei momenti più intensi di tutto il Festival.Favino ci tiene a precisare che ...

"Chiediamo alla politica più attenzione per risolvere i problemi delle aziende agricole del territorio" : In ultimo, Confagricoltura Cuneo lancia l'appello affinché la politica intervenga per dotare il territorio provinciale di infrastrutture all'altezza dell'economia della Granda: " Anche le nostre ...

Airbnb e la politica delle 'experience' - le opportunità per Arezzo illustrate in un evento : Martedì 13 febbraio, dalle ore 14 alle 17 nella sede della Confcommercio di Arezzo , in via XXV Aprile 12, si terrà un incontro gratuito aperto a tutti gli operatori della provincia di Arezzo per ...

Elezioni - Bonafede (M5s) : “Programma copiato? Parte politica è originale - il plagio lo fanno gli altri delle nostre idee” : Il programma di governo M5s con pagine prese sa Wikipedia e da altre fonti senza citazioni? “Sono riferimenti nella Parte delle premesse, Parte dove una forza politica attinge a fonti terze” afferma Alfonso Bonafede, al termine della conferenza a Montecitorio, di presentazione delle nuove funzioni della piattaforma Rousseau. Ma queste sono riportate nel programma pentastellato, senza però che siano citate. Per Bonafede però ...