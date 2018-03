La politica contro il blitz di Bardonecchia Fdi | Non siamo la toilette di

Usa - il movimento contro le armi deve imparare a fare politica : Dopo March for Our Lives, Never again deve concentrare gli sforzi e contribuire a battere i candidati pro Nra nelle elezioni di midterm. Solo così si potranno cambiare le leggi

In Italia Lega e Movimento 5 Stelle hanno aumentato il loro peso politico. L'Europa pare invece ferma. Ma presto Roma e Bruxelles rischiano di scontrarsi.

La voce della politica Tempa Rossa : Cifarelli sollecita incontro con Total : L'assessore alle Politiche di Sviluppo ha sollecitato l'istituzione di un tavolo di confronto per garantire opportunità di lavoro alle maestranze locali già impiegate nella costruzione del Centro. Nel ...

Contro l'antipolitica : L'edificio nel quale ha sede il ministero dello Sviluppo economico venne realizzato in epoca fascista per ospitare il palazzo delle Corporazioni. Le sue linee austere emanano una sensazione di ordine ...

Intesa Lega-M5S - Sallusti contro la Lega : “Ha raccolto voti e scappa col malloppo. Il trasformismo in politica non porta risultati” : A L’aria che tira (La7) un Alessandro Sallusti caustico sulla possibilità di un accordo M5s-Lega. La fattibilità di una tassa uguale per tutti, proposta dalla Lega di cui Claudio Borghi è il consigliere economico, nel dibattito con Antoni Misiani e Raffello Lupi che afferma: “Nemmeno Borghi se diventa ministro dell’economia la farà, è solo un simbolo” L'articolo Intesa Lega-M5S, Sallusti contro la ...

TRUMP, guerra dei DAZI e INCONTRO con Kim JONG-UN. Conflitto nucleare? Ora si teme quello commerciale. La reazione di Germania, Commissione Ue e Cina: vescovi coreani, "attesa da 70 anni"

Berlusconi contro Zoff e Togliatti con la Juve. Quando la politica si intromette nello sport : Il calcio ai tempi della Prima Repubblica. Dribbling tra le stanze del potere, Quando la tribuna era il Parlamento. Gli intrecci fra pallone e politica, in Italia, risalgono alla notte dei tempi. Prima parola chiave: inciucio. Seconda: complotto. C’è di che divertirsi, l’avrete capito. Sfogliando, gli aneddoti saltano all’occhio come rane dopo un’alluvione. Quella volta che l’allora Ministro del Bilancio Cirino Pomicino si presentò ai cancelli ...

Usa : criptovalute incontrollabili? Per regolarle basta volontà politica : Commenta le parole di Schweiker t, Anatoly Knyazev , co-fondatore della società d'investimento EXANTE, fondatore del primo fondo di investimento in Bitcoin al mondo. 'Una regolamentazione del mercato ...

Elezioni - pescatori Alghero restituiscono schede : non votiamo. Protesta contro classe politica : Da anni cerchiamo di far capire inutilmente a tutta la classe politica che le normative vigenti puniscono pesantemente le marinerie, ma dato che il nostro grido di dolore e' rimasto inascoltato non andremo a votare'. Con questa motivazione una delegazione di ...

Elezioni 2018 - Minniti : 'Tolleranza zero contro violenza politica' - : Dopo i fatti di Palermo e Perugia , il ministro dell'Interno ha detto che l'attenzione del Viminale è massima: "Le aggressioni di ogni colore non resteranno impunite però non vieterò i cortei". LO ...

Twitter - nuova politica contro i bot che 'cinguettano' in automatico - : La compagnia ha stilato una serie di regole per contrastare gli account che alterano il flusso di notizie

Elezioni - Rufini (Amnesty) : “C’è volontà di creare odio contro migranti. Da politica ci si aspetterebbe responsabilità” : A margine della presentazione del Rapporto 2017-2018 sulla situazione dei diritti umani nel mondo, il direttore generale di Amnesty International Italia Gianni Rufini ha fatto il punto sulla campagna elettorale nel nostro Paese: “Ci aspettavamo una ondata di odio molto grave. Ovviamente questo c’è, limitata ad alcuni partiti: risulta fortemente concentrata nella Lega, in Fratelli d’Italia, in Forza Italia con qualche isolato ...

Paolo Siani contro il sistema De Luca : “La politica non è sistemare affari o famiglia” : "Scendo in politica perché credo nel dedicarsi agli altri per migliorare il Paese. Il familismo? Sono un medico e i miei figli non fanno i medici. Lo dico senza polemica ma semplicemente per essere ancora più chiaro: Ludovica fa la giornalista e Gianmario l'avvocato. Credo che la vera questione resti quella di riuscire a portare altri come me in politica per fare cose concrete". Così Paolo Siani, pediatra, candidato ...

Siani contro il sistema De Luca : "La politica non è sistemare affari o famiglia" : Credo che la vera questione resti quella di riuscire a portare altri come me in politica per fare cose concrete". Così Paolo Siani, pediatra, candidato indipendente del Pd, fratello del giovane ...