La mia generazione ha fallito Il suo unico dovere morale è scomparire Parla

(Di sabato 31 marzo 2018) Oliviero Diliberto non dà interviste dal 2013, "da quando la mia parte politica fu sconfitta disastrosamente" e il suo giudizio di oggi, nell'intervista al Corriere della Sera, non ammette repliche: "La miaha. Il suo". Venti anni fa è stato ministro della Giustizia, governo D'Alema. Ora la sua vita è cambiata, anche se l'insegnamento ha sempre fatto parte della sua vita: sta insegnando il diritto romano alla Cina, nell'ateneo di Wuhan, la città con 200 università e 10 milioni di abitanti a oltre mille km da Pechino. Di più: sta aiutando il governo di Xi Jinping ad adottarlo nel proprio codice civile.Ha parole di elogio per il presidente cinese, "ha avviato una campagna di riforme mai vista prima", fra cui "otta alla povertà, Stato fondato sul diritto, contrasto alla corruzione. ...