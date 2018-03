“La mafia dopo le stragi”? E’ ritornata borghese In un libro gli scenari del dopo Riina

ilfattoquotidiano

: A Roma la mafia c'è: chiesti 26 anni per Massimo #Carminati #mafiacapitale @LirioAbbate @florianabulfon… - espressonline : A Roma la mafia c'è: chiesti 26 anni per Massimo #Carminati #mafiacapitale @LirioAbbate @florianabulfon… - petergomezblog : Mafia Capitale, pg chiede la n appello: “26 anni e 6 mesi per Carminati e 25 anni e 9 mesi per Buzzi” e condanna pe… - fattoquotidiano : Per la procura di Roma, anche quella generale è mafia. Come già ribadito nel corso della requisitoria nell’udienza… -

(Di sabato 31 marzo 2018) “La? Io non lo so più come fotografarla, perché non la vedo”. Letizia Battaglia, 83 anni, celebre (anche, ma non solo) per i suoi scatti di morti ammazzati nella Sicilia insanguinata da guerre ed esecuzioni quotidiane, eccellenti e no, ci regala la migliore immagine – o meglio, mancata immagine – di che cosa sia diventata oggi Cosa nostra, un quarto di secolola stagione delle stragi e l’arresto del sanguinario capo corleonese Totòe a pochi mesi dalla sua dipartita. Lale stragi, pubblicato da Melampo, è il titolo di una raccolta di brevi interventi dei maggiori esperti in materia, che tentano appunto di rispondere allo spaesamento che non è solo della grande fotografa. Tutti i brani sono tratti dal blog Mafie che coordina su Repubblica.it il giornalista Attilio Bolzoni, una vita passata sulle strade di Palermo e a palazzo di giustizia fin dai ...