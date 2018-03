La Lazio trionfa nella sagra delle amnesie

romadailynews

(Di sabato 31 marzo 2018) Grazie ad un punteggio tennistico, seppur con troppa sofferenza, laasfalta il fanalino di coda Benevento. Sono sei i gol realizzati dagli uomini di Inzaghi, capaci di giocate di prestigio unite adcollettive da pelle d’oca. Ladegli strafalcioni, tuttavia, non viene aperta dai biancocelesti, bensì dal portiere ospite Puggioni. Immobile lanciato a rete cerca di scavalcare l’estremo difensorestreghe, che esce dall’area e frena la corsa della sfera con un braccio. Calvarese non esita ad estrarre il rosso. Da qui in poi si pensa ad una gara in discesa; l’unico onere dei padroni di casa doveva essere quello di passare in vantaggio per poi gestire il tutto. Peccato che la frase si realizzi a metà. Immobile sigla il vantaggio, illudendo tutti di fare una scampagnata pre pasquale. Non è d’accordo Cataldi che, nel più classico dei gol degli ex, trafigge su punizione ...