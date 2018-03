La Lazio soffre e poi dilaga | Immobile da record

Il Milan soffre ma passa con la Lazio : 2-1 e sesto posto in classifica : Il Milan di Gennaro Ivan Gattuso batte la Lazio di Simone Inzaghi e ottiene la terza vittoria consecutiva in campionato. I gol di Cutrone e Bonaventura hanno permesso ai rossoneri di mandare a ko i biancocelesti che restano comunque al terzo posto in classifica con due punti da amministrare sull'Inter di Luciano Spalletti. Il Milan ha disputato una discreta partita e deve ringraziare anche uno splendido Donnarumma che ha evitato alla Lazio ...