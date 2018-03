LA Galaxy | Ibrahimovic si presenta ' Mi sento un ragazzo | vincerò anche negli Usa'

LA Galaxy - Ibrahimovic c’è! Sciarpa al collo e sorriso [VIDEO] : Inizia un nuova avventura per l’attaccante Zlatan Ibrahimovic, un brutto infortunio non ha permesso allo svedese di chiudere bene l’esperienza con la maglia del Manchester United, Ibra ha però lasciato un segno anche con la maglia dei Red Devils. Il calciatore ha cambiato diverse maglie ed è stato quasi sempre decisivo, adesso ha deciso di provare l’avventura con i LA Galaxy, Sciarpa al collo e sorriso, ecco il nuovo ...

LA Galaxy - Ibrahimovic è sbarcato in MLS : folla in delirio all'aeroporto : Lo svedese vestirà la maglia dei californiani per le prossime due stagioni. Può debuttare nel derby contro LAFC

Fifa 18 : disponibile su FUT il trasferimento di Ibrahimovic ai Los Angeles Galaxy! : Oggi pomeriggio i Los Angeles Galaxy hanno annunciato di aver ingaggiato Zlatan Ibrahimovic e, dopo pochissime ore è gia disponibile su FUT la card con il relativo trasferimento del campione svedese dal Manchester United al club californiano. brahimovic dovrebbe fare il suo debutto con il nuovo club il prossimo 9 aprile, contro lo Sporting Kansas […] L'articolo Fifa 18: disponibile su FUT il trasferimento di Ibrahimovic ai Los Angeles ...

I Los Angeles Galaxy hanno acquistato il calciatore Zlatan Ibrahimovic : I Los Angeles Galaxy, una delle squadre di calcio più famose nel Nordamerica, hanno confermato di avere acquistato Zlatan Ibrahimovic, uno dei calciatori più forti dell’ultimo decennio, che ieri aveva interrotto il suo rapporto di lavoro col Manchester United. Come The post I Los Angeles Galaxy hanno acquistato il calciatore Zlatan Ibrahimovic appeared first on Il Post.

Fifa 18 : disponibile su FUT il trasferimento di Ibrahimovic ai Los Angeles Galaxy! : Oggi pomeriggio i Los Angeles Galaxy hanno annunciato di aver ingaggiato Zlatan Ibrahimovic e, dopo pochissime ore è gia disponibile su FUT la card con il relativo trasferimento del campione svedese dal Manchester United al club californiano. brahimovic dovrebbe fare il suo debutto con il nuovo club il prossimo 9 aprile, contro lo Sporting Kansas […] L'articolo Fifa 18: disponibile su FUT il trasferimento di Ibrahimovic ai Los Angeles ...

MLS - IBRAHIMOVIC AI LOS ANGELES Galaxy/ Addio al Manchester United : tornerà in Nazionale per i Mondiali? : Mls, IBRAHIMOVIC al Los ANGELES GALAXY: Addio al Manchester United. “Vincere è nel mio Dna”, l'attaccante svedese saluta Mourinho e vola negli Stati Uniti. Giocherà nella Mls League.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 20:49:00 GMT)

Mls - Ibrahimovic al Los Angeles Galaxy/ Addio al Manchester United : “Vincere è nel mio Dna” : Mls, Ibrahimovic al Los Angeles Galaxy: Addio al Manchester United. “Vincere è nel mio Dna”, l'attaccante svedese saluta Mourinho e vola negli Stati Uniti. Giocherà nella Mls League.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 18:30:00 GMT)

I Los Angeles Galaxy hanno acquistato il calciatore Zlatan Ibrahimovic : I Los Angeles Galaxy, una delle squadre di calcio più famose nel Nordamerica, hanno confermato di avere acquistato Zlatan Ibrahimovic, uno dei calciatori più forti dell’ultimo decennio, che ieri aveva interrotto il suo rapporto di lavoro col Manchester United. Come The post I Los Angeles Galaxy hanno acquistato il calciatore Zlatan Ibrahimovic appeared first on Il Post.

Ufficiale : il Galaxy annuncia l’ingaggio di Ibrahimovic : E’ Ufficiale: Zlatan Ibrahimovic ha firmato per i Los Angeles Galaxy. Lo ha annunciato lo stesso club sul suo profilo twitter postando un video con lo svedese con la maglia del club californiano che si alterna con un leone e che termina con la frase: “Los Angeles, benvenuto a Zlatan” e l’hashtag #zLAtan. Ibrahimovic – che ha 36 anni – lascia il Manchester United dove era arrivato lo scorso anno. Potrebbe ...

'Los Angeles - benvenuta a Zlatan' : Ibrahimovic si ufficializza ai Galaxy : LOS Angeles , Stati Uniti, - Ora è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic è un nuovo giocatore dei Los Angeles Galaxy . L'annuncio alle 8 del mattino locali, primo pomeriggio in Italia, in puro stile Ibra. Nel ...

Lo United scarica Ibrahimovic - per i bookmaker andrà nei Galaxy e anche ai Mondiali : TORINO - Zlatan Ibrahimovic ha ufficializzato il suo divorzio dal Manchester United e subito dopo i bookmaker hanno iniziato a 'prevedere' il futuro del calciatore: prima gli Stati Uniti, poi i ...

Ibrahimovic compra pagina sul Los Angeles Times per annunciare l'arrivo ai Galaxy : Se non è un modo di rendere tutto ufficiale, poco ci manca. Zlatan Ibrahimovic annuncia il suo arrivo ai Galaxy: il 36enne attaccante svedese, che ha rescisso il contratto col Manchester United, ha ...

Ibrahimovic-Galaxy - l'annuncio sul Los Angeles Times : LOS Angeles - Zlatan Ibrahimovic non è mai banale. Lo svedese, dopo aver rescisso il proprio contratto col Manchester United annuncia l'accordo con i Los Angeles Galaxy a modo suo, comprando una ...

IBRAHIMOVIC RESCINDE CON IL MANCHESTER UNITED/ E va al Los Angeles Galaxy : il saluto su Facebook del bomber : IBRAHIMOVIC RESCINDE con il MANCHESTER UNITED e va al Los Angeles Galaxy: ha già firmato? L'attaccante svedese saluta Mourinho e vola negli Stati Uniti: giocherà nella Major League Soccer(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 20:53:00 GMT)