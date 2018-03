La frecciata contro la D' Urso | ' Lì il seno record'

Barbara d’Urso lancia una frecciata contro i Rodriguez e Sanremo : Festival di Sanremo: Barbara d’Urso ricorda più volte quando vinceva negli ascolti Barbara d’Urso è tornata oggi in diretta più agguerrita che mai, consapevole che la concorrenza avrebbe trattato lungamente di Sanremo, che si è concluso proprio ieri con la vittoria di Ermal Meta e Fabrizio Moro. La sua rivale televisiva Cristina Parodi sta attualmente conducendo lo speciale di Domenica In in diretta dal palco dell’Ariston con ...