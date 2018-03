La Fiorentina batte il Crotone 2-0 e tiene viva la speranza Europa

Viareggio - l'Inter batte 2-0 il Parma e raggiunge la Fiorentina in finale : Nella seconda semi finale della Viareggio Cup, l'Inter di Stefano Vecchi riesce a conquistare l'ultimo atto del torneo giovanile sconfiggendo per 2-0 gli emiliani. Dopo una bellissima acrobazia di ...

Fiorentina batte Benevento 1-0 nella prima partita senza Davide Astori : nella partita che ha visto la Fiorentina tornare in campo a una settimana dalla tragica scomparsa del suo capitano Davide Astori, i Viola si impongono sul Benevento per 1-0. In una gara non facile in ...