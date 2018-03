La Dottoressa Giò | prevista una nuova stagione con Barbara D' Urso? Parla il produttore

blogo

(Di sabato 31 marzo 2018) LaGiò, la celebre serie televisiva andata in onda per due stagioni nel 1997 e nel 1998 su Rete 4, tornerà in onda? Le voci, alimentate senz'altro dalla protagonistaD', si rincorrono ormai da tempo. Ora è ilRoberto Sessa a fare chiarezza attraverso le pagine di Prima Comunicazione. "C'è l'ipotesi di fare un'operazione vintage di poche puntate, a cuitiene molto, e a Mediaset ci stanno riflettendo, ma vogliono prima valutare il progetto che stiamo scrivendo", ha dichiarato.Quindi c'è davvero la possibilità che le storie della dott.ssa Giorgia Basile tornino sui nostri schermi. "Sarà una storia moderna, ma in linea con il racconto di allora.ha voglia di tornare a fare questa serie ed è in forma smagliante. A breve sarà pronto il progetto e a quel punto bisognerà prendere una decisione perché, se si fa, si dovrà girare ...