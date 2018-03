La conta nel Pd | Renzi appoggia il Governo Salvini

Collezionando 2018 : Giancarlo Berardi racconta Julia - una donna nell’universo a fumetti bonelliano : Il personaggio nato dall’idea di Giancarlo Berardi compie venti anni: Julia nasce in un periodo storico non felice per i fumetti seriali, ma la sua carriera la dice lunga sul seguito di lettori ed appassionati che ogni mese lo acquistano in edicola. Lo stesso autore, ospite a Lucca per Collezionando 2018 racconta la nascita dell’eroina, […]

Collezionando 2018 : Giancarlo Berardi racconta Julia - una donna nell’universo a fumetti bonelliano : Il personaggio nato dall’idea di Giancarlo Berardi compie venti anni: Julia nasce in un periodo storico non felice per i fumetti seriali, ma la sua carriera la dice lunga sul seguito di lettori ed appassionati che ogni mese lo acquistano in edicola. Lo stesso autore, ospite a Lucca per Collezionando 2018 racconta la nascita dell’eroina, […]

30 anni di Afterhours : Manuel Agnelli racconta la band in 10 momenti - INTERVISTA : Io ero scettico: quello dei cantautori non era il nostro mondo. Ma lui mi era sempre stato simpatico, era una mosca bianca e un po' ci sentivamo così anche noi. Usammo il cut-up, incollando frammenti,...

'Quando dormivo sul tappeto' - Ghali racconta la sua infanzia nella periferia milanese : È da questa casa che partì tutto, da questo quartiere che mi ha insegnato che non ci sono persone cattive nel mondo ma solo scelte sbagliate. Promettetevi di farcela, è il primo passo da fare. Vi ...

Perquisizioni a La Nuova Sardegna - nel mirino la cronista che ha raccontato i “veleni” tra i giudici : Sullo sfondo ci sono i veleni che agitano e per certi versi rallentano (almeno dal punto di vista operativo) il Tribunale di Tempio. Una guerra tra giudici e pubblici ministeri, un incrocio di inchieste, sospetti e querele. Fatti e misfatti che forse dovevano rimanere segreti, chiusi all’interno delle stanze del palazzo di giustizia. Invece, una cr...

Le Iene - denuncia acqua contaminata. Luigi Pelazza e la troupe fermati nell'Arsenale militare della Spezia : Una troupe del programma Le Iene è stata bloccata insieme a Luigi Pelazza all'interno dell'Arsenale militare de La Spezia. Alle Iene è stata sequestrata anche...

Siria - Saviano racconta il dramma della guerra. E l’appello della ragazzina chiusa nel bunker è un pugno nello stomaco : Un colpo fortissimo allo stomaco il lungo monologo di Roberto Saviano questa sera a Che Tempo che Fa su Rai 1, un colpo fortissimo e necessario. Corredato di immagini strazianti – per questo mandato in onda con numerosi avvertimenti dopo le 22.30 – l’accorato appello di Saviano è sulla guerra che in Siria sta letteralmente massacrando una popolazione composta per lo più di bambini. Fabio Fazio annuncia questo intervento affermando di essersi ...

Da Cannelle a Predolin - passando per Alvaro Vitali : i vip finiti in povertà si raccontano : Storie diverse, ma accomunate da un destino che li ha visti prima sulla cresta dell'onda e poi a ridosso della povertà: a Domenica Live tanti vip hanno deciso di raccontare le loro vicende. Ospiti di ...

Da Cannelle a Predolin - passando per Alvaro Vitali : i vip finiti in povertà si raccontano : Storie diverse, ma accomunate da un destino che li ha visti prima sulla cresta dell'onda e poi a ridosso della povertà: a Domenica Live tanti vip hanno deciso di raccontare le loro vicende. Ospiti di ...

“Pensavo di morire”. Morra choc. L’attore - in coppia con Sara Di Vaira a Ballando con le stelle - racconta il tremendo incidente in cui è stato coinvolto. Vivo per miracolo - incerto il futuro nel programma di Milly Carlucci : Si è visto la morte in faccia, poi fortunatamente tutto è andato per il meglio e la sua vita è salva. Massimiliano Morra, reduce dal pericolosissimo incidente stradale capitatogli la settimana scorsa, assieme a Sara Di Vaira, è stato ospite a Sabato Italiano, programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele per raccontare quanto accaduto. E i dettagli hanno fatto rabbrividire tutti. L’attore, che assieme alla ballerina forma una coppia ...

"Odio raccontare storie. Il mio linguaggio deve entrare nella carne" : Peach , 'pesca', è una ragazza vegetariana. Una sera viene stuprata da Lincoln, un uomo fatto di salsicce. Peach non dice niente a nessuno. Si tiene il suo segreto dentro; e dentro di lei cresce ...

1996 - 4 ragazzi - 7 canzoni - tanti capelli : Giovanni Gulino racconta il suo esordio nella musica : ... 22 anni fa, in un'epoca in cui non esistevano i social e Spotify, in un'epoca in cui internet e lo streaming erano ancora dei lontani miraggi. Riuscimmo a costruirci un bel seguito e anche a ...

Wanda racconta Mauro Icardi : "Crede nell'Inter. Rinnovo? Ogni giorno vale di più" : Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, sceglie La Gazzetta dello Sport per raccontare i mille volti del centravanti dell'Inter. L'amore, la famiglia, l'Inter e il futuro. Quel futuro nerazzurro in cui Mauro Icardi mostra ripetutamente di credere, ma che è ancora da ...

A EnergyMed i nuovi contatori Enel per i consumi singoli dei dispositivi : Consuma di più la lavatrice o il condizionatore? Quanto incide il computer acceso tutto il giorno sulla bolletta? Il nuovo contatore elettrico che dà un aggiornamento dei consumi ogni quindici minuti ...