La Cina sfida il dominio del dollaro | vuole pagare il greggio importato in yuan

Beautiful Anticipazioni 31 marzo 2018 : si avviCina la sfida tra la Forrester e la Spectra : In vista del summit della Spencer, i Forrester e Sally si dirigono a Montecarlo a bordo del jet privato di Bill.

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari con il nuovo fondo in Cina. L’arma in più per sfidare la Mercedes : Lo abbiamo detto in tutte le salse: la vittoria della Ferrari, a Melbourne (Australia), non deve illudere. Pur avendo ottenuto un primo ed un terzo posto con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, la SF71H si è dimostrata meno prestazionale della Mercedes e, senza ombra di dubbio, l’episodio della Virtual Safety Car ha agevolato la scuderia di Maranello nel centrare il bersaglio grosso. Lo ha detto chiaramente anche Vettel, al termine della ...

Petro-yuan - la Cina sfida l'Occidente sul mercato dell'oro nero : MILANO - La Cina prova a scalfire il duopolio Wti-Brent e lancia il suo contratto future sul petrolio, denominato in yuan, per cercare di conquistarsi un posto al sole tra i due riferimenti ...

Al via in Cina gli scambi sui futures sul petro-yuan. Pechino sfida i petrodollari : Arrivato l'atteso lancio dei futures sul petro-yuan, ovvero i primi futures sul petrolio crude denominati in yuan e scambiati in Cina, esattamente sullo Shanghai futures Exchange.

Cina sfida gli Usa e punta a diventare prima potenza militare? Vola la vendita delle armi nei mercati internazionali : La rivalità tra Cina e Stati Uniti fa Volare la vendita di armi sui mercati internazionali. Secondo lo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), nel periodo 2013–17 l’export cinese è arrivato a contare per il 5,7% del commercio globale, in salita di più di un terzo rispetto al 4,6% del 2008–12. Il report segue di pochi giorni l’approvazione in parlamento dell’aumento della spesa militare dell’8,1%, che passa così dai 151 miliardi ...

MotoGp - l Aprilia vuole stupire La nostra è una sfida affasCinante : ... 'Una grande sfida' - 'Quella portata avanti da Aprilia Racing è una delle sfide più affascinanti tra le molte che un grande Gruppo come il nostro affronta ogni giorno, sui mercati di tutto il mondo. ...

Cina-USA : chi vincerà la disfida di CRISPR? : Interrogando il database che elenca i trial clinici autorizzati nel mondo, però, appare evidente che negli ultimi due anni la Cina ha accumulato un sostanzioso vantaggio in termini numerici: le ...

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : i risultati delle semifinali. Sarà una doppia sfida Cina-Giappone : Il mondo del Tennistavolo se lo spartiscono Cina e Giappone: a Londra, nella Team World Cup 2018, le due finali, maschile e femminile, saranno teatro della doppia sfida tra le due potenze di questo sport, in accordo con le teste di serie assegnate all’inizio della manifestazione. Di seguito tutti i risultati odierni. Torneo maschile Semifinali Cina-Inghilterra 3-0 Corea del Sud-Giappone 2-3 Torneo femminile Semifinali Giappone-Corea del ...

Verso Juve-Tottenham : rivivi l'avviCinamento alla sfida dello Stadium : SEGUI QUI il LIVE della gara, dall'annuncio delle formazioni ufficiali alla cronaca della partita. I ragazzi stanno arrivando! E come si legge anche sul bus... siamo tutti insieme! #TOGETHER #JuveTOT ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : stanotte le qualifiche dell’Halfpipe. Sfida USA-Cina? : Non solo la finale dello Slopestyle: il programma dello Snowboard femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang prosegue spedito e, nella notte, ci sarà anche la prima parte della gara per quanto riguarda l’Halfpipe, le qualificazioni. Ventiquattro atlete, due run di qualifica dalle quali usciranno fuori le migliori dodici che andranno a giocarsi la finale che si disputerà nella notte di domani. Si prospetta una grande Sfida tra Stati ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la staffetta azzurra punta alla finale. L’Italia sfida Cina - Olanda e Giappone : Domani cominciano ufficialmente le Olimpiadi Invernali di PyeongChang per quanto riguarda lo Short track. Sarà subito una giornata molto importane per i colori azzurri, perchè non ci sarà solo il debutto di Arianna Fontana e Martina Valcepina nelle batterie dei 500 metri, ma le due azzurre saranno protagoniste anche nelle semifinali della staffetta femminile. L’Italia si gioca, dunque, subito un posto nella finale olimpica e per far ...

Fed Cup 2018 : il ritorno delle sorelle Williams contro l’Olanda - sfida affasCinante tra Repubblica Ceca e Svizzera : Ci apprestiamo a vivere un weekend di grande interesse per il tennis femminile nei quarti di finale della Fed Cup 2018 del World Group I. Tante partite interessanti con squadre molto forti e con il ritorno di grandi giocatrici. Nella sfida tra Stati Uniti ed Olanda rispondono presente le sorelle Williams. Serena e Venus hanno detto “Si” alla chiamata di Kathy Rinaldi e ci saranno ad Ashville (veloce indoor), per difendere il titolo ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma si apre con il doppio misto - subito la grande sfida tra Cina e Svizzera : Domani inizia il torneo di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e il programma sarà aperto dalle gare del doppio misto, che per la prima volta nella storia faranno parte di una rassegna a cinque cerchi. Saranno otto le nazioni che lotteranno per le medaglie e la formula del torneo è quella classica: quindi si avrà un round robin in cui le prime quattro classificate accederanno alle semifinali. La prima sessione di gioco, che si ...

Raggi sfida Lorenzin : "A scuola anche i bambini non vacCinati" : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha scritto al ministro della Salute Beatrice Lorenzin, al ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e al presidente dell'...