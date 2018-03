Juventus-Milan streaming | ecco dove guardare la diretta della partita

Mandzukic non convocato contro il Milan/ Juventus - botta alla coscia sinistra per l'attaccante di Allegri : l'attaccante della Juventus, Mandzukic, non è stato convocato per la partita contro il Milan in programma sabato sera allo Stadium. Allegri non ha potuto inserirlo in lista per infortunio. (Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 00:08:00 GMT)

Ibrahimovic : 'Juventus-Milan? Allegri sa cosa fare per vincere' : TORINO - Zlatan Ibrahimovic si è presentato alla stampa. Il nuovo attaccante dei Los Angeles Galaxy ha risposto ai giornalisti arrivati da tutto il mondo. Tra questi anche quelli svedesi e italiani: ' Il Mondiale? Se voglio ci sarò '. E poi: ' La mia età? Non vi preoccupate, quando sono andato in Inghilterra mi davano per finito ma in tre mesi ho ...

Milan - Gattuso/ "La gara contro la Juventus? Ho visto Bonucci concentrato" : Milan, parla Gattuso: “La Juventus è più forte ma non possiamo sbagliare, mea-culpa Conti, ad Allegri ho chiesto scusa”. Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rossonero(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 22:52:00 GMT)

Juventus - Mandzukic non convocato per big match col Milan : E’ terminata a Vinovo la rifinitura pomeridiana per la Juventus, in vista della gara di domani sera contro il Milan. Il tecnico Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati dove non figura il nome di Mario Mandzukic out per una contusione alla gamba sinistra rimediata nella seduta di allenamento. Sarà invece a disposizione il colombiano Juan Cuadrado. I convocati bianconeri: Buffon, De Sciglio, Chiellini, Benatia, Pjanic, ...

Probabili formazioni / Juventus Milan : chi dalla panchina? Diretta tv - orario - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Juventus Milan: Diretta tv e orario della partita. Big match della Serie A all'Allianz Stadium: Gattuso ritrova Calabria e Romagnoli. (Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 18:51:00 GMT)

Coppa Italia - Juventus-Milan : giocatori da Mattarella l'8 maggio : TORINO - Il prossimo 8 maggio, vigilia della finale di Tim Cup 2018, una delegazione composta dai rappresentanti di Figc e Lega Serie A, dagli ufficiali di gara, dai calciatori, dagli staff tecnici e ...

Juventus-Milan - Dybala e Suso ai raggi X [VIDEO] : Juventus-Milan, si avvicina la gara di campionato valida per la giornata di Serie A, un big match che può dare importanti indicazioni per lo scudetto e per la qualificazione in Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri ha l’obiettivo di mantenere il vantaggio sul Napoli, i rossonero in campionato stanno attraversando un momento veramente positivo. Nel frattempo Dybala e Suso ai raggi X, ecco due possibili grandi ...

Milan - Gattuso : 'Juventus superiore - ma la stiamo preparando bene' : MilanO - 'Se guardiamo i numeri non c'è partita, non c'è storia. Affrontiamo una grandissima squadra, imbattibile da sei anni. Domani il Milan farà una grandissima partita, mettendo in difficoltà la ...

Juventus-Milan - Gattuso : “Juventus macchina da guerra. Rinnovo? Sto c***o di contratto…” : Juventus-Milan, Gattuso- Rino Gattuso è pronto al big match di domani sera contro la Juventus. Il tecnico rossonero ha presentato la gara, soffermandosi sulla grande voglia del Milan di scendere in campo per fare una grande partita. Massimo rispetto per gli avversari accompagnato da grandi elogi per la formazione bianconera. Prima della conferenza, un ricordo […] L'articolo Juventus-Milan, Gattuso: “Juventus macchina da guerra. ...