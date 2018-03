LIVE Pagelle Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : 1-1 - Çalhanoglu che tiro! Dybala unica luce bianconera : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Milan Buongiorno e bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Milan, posticipo serale della trentesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Nel sabato calcistico che anticipa per la Santa Pasqua, l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro di una grande classifica del torneo nazionale, vale a dire Juventus-Milan. Una sfida di grande fascino tra la capolista ed la squadra che più è ...

Juve-Milan - Bonucci oltre fischi e Bbc : allo Stadium esulta sempre : Tutto si può dire di Bonucci, tranne che difetti di personalità. Tutto si può pensare, tranne che si faccia condizionare dalle eccessive luci della ribalta, anche quando è al centro dei riflettori ...

Juventus-Milan - Bonucci segna ed esulta sfidando lo Stadium : 'Sciacquatevi la bocca' : TORINO - 'Se segno esulto? Non lo so' . Così aveva risposto con un pizzico di emozione per il suo primo ritorno allo Stadium da ex Leonardo Bonucci , capitano del Milan di scena stasera contro la ...

Juve-Milan : Bonucci gol da ex ed esulta : ANSA, - ROMA, 31 MAR - Leonardo Bonucci sigla il gol dell'ex alla Juventus e, contrariamente ad una tradizione ormai consolidata, esulta con i compagni del Milan. Il difensore - già fischiato allo ...

Juventus-Milan 1-1 : pareggio rossonero con Bonucci! LIVE : Serie A, Juventus-Milan: cronaca LIVE primo tempo 1 Dopo il minuto di silenzio per la morte di Emiliano Mondonico, comincia la sfida all'Allianz Stadium di Torino. L'arbitro Mazzoleni ha fischiato! 4 ...

