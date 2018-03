Juve | il messaggio di Fill

Asamoah - messaggio all'Inter : 'Sono felice alla Juve' : Dopo la vittoria in Champions League contro il Tottenham, l'ex Udinese ha parlato a Premium Sport : ' Sono felice qui a Torino, non ho mai avuto problemi con nessuno . Voglio sempre lavorare, non ho ...

Tottenham - Kane come Drogba : record nei derby di Londra. Messaggio alla Juve : Kane come Shearer, e poi Kane meglio di Shearer. Kane come Messi, e poi Kane meglio di Messi. C'è ora un nuovo capitolo in questo continuo gioco di record che insegue in ogni partita l'attaccante del ...

Pogba-Mourinho in crisi - il clamoroso ‘messaggio’ dei tifosi della Juventus : E’ stato un trasferimento record quello di Pogba dalla Juventus al Manchester United, il centrocampista francese però non ha rispettato le attese e per adesso l’esperienza con i Red Devils può essere considerata negativa. Inoltre negli ultimi mesi il rapporto tra l’ex bianconero e l’allenatore Mourinho si è incrinato sempre di più ed oggi può essere considerato ai minimi storici, soprattutto dopo la decisione dello ...

Juventus - il messaggio di Lady Marchisio ad Allegri : La Juventus vince ancora e porta a casa 3 punti che non le fa perdere il treno Napoli. Una vittoria importante anche per il significato: il derby della Mole è da sempre sentito e accompagnato da un clima rovente. Temperature che di certo non si smorzano a fine gara. E sicuramente non a casa Marchisio.Il post su InstagramIl motivo? Il centracampisto della Juventus, uno che è nato e cresciuto nel club bianconero, è stato costretto a 90 minuti di ...

Juventus - la moglie di Marchisio lancia un messaggio ad Allegri : 'La tolleranza senza rispetto...' : A cominciare da sua moglie Roberta Sinopoli che, come riporta il Corriere dello sport , in una Storia su Instagram ha pubblicato un testo che per molti è suonato come un messaggio diretto ad Allegri. ...

Torino-Juve - messaggio polemico della moglie di Marchisio : frecciata alla Juve ed Allegri? [FOTO] : 1/13 ...

Balotelli ‘chiama’ la Juventus : messaggio di mercato ai bianconeri - importante indizio [FOTO] : 1/17 ...

Napoli da favola - Lazio dominata e “messaggio” alla Juve : questo sì che è calcio spettacolo! : 1/13 Gerardo Cafaro/LaPresse ...

Kane avvisa la Juventus : che messaggio dell’attaccante del Tottenham : Il Tottenham fa paura. Il club inglese vince anche contro l’Arsenal ed adesso si trova al terzo posto della classifica di Premier League alle spalle di City e United. L’uomo del match è stato il solito attaccante Kane, rete del successo al 49′, adesso l’obiettivo è mettere in seria difficoltà la Juventus nella gara di andata degli ottavi di Champions League. Ecco le parole di Kane al termine della partita: “È un ...

Il messaggio Whatsapp dello Juventino al laziale : TORINO - Manca ormai poco alla sfida Napoli-Lazio , una delle partite più complicate di Sarri per la corsa scudetto in questa seconda parte di stagione. Lo sanno tutti, dal clan azzurro a quello ...

Juve - messaggio di Szczesny a Buffon : 'Se spero continui? Solo un altro anno' : Si può fare anche la canzione più bella del mondo, ma se non la conosce nessuno.... Poi ognuno fa il suo. La questione è tutta nelle scelte, nessuno fa quello che non vuole l'altro. Lei magari fa ...

Napoli - Hamsik fa 118 e ‘snobba’ la Juventus : che messaggio del capitano partenopeo : Il Napoli ha effettuato il controsorpasso sulla Juventus vincendo sul campo del Benevento. Hamsik ha realizzato il suo 118° con la maglia dei partenopei e al termine del match ha mandato un messaggio proprio ai bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Premium Sport’: “Abbiamo sofferto a inizio di gara, poi abbiamo sbloccato con grande gol di Mertens. Poi con la rete del 2-0 abbiamo un po’ rallentato. Sette gol della ...

Juve - Higuain : 'Messaggio al Napoli? No - lo scudetto dipende da noi' : Gonzalo Higuain porta a casa il pallone di Juventus-Sassuolo grazie alla sua tripletta, al termine del match l'attaccante argentino spiega a Sky Sport : 'La tripletta? Rappresenta un momento bellissimo, la squadra ha fatto una grande partita, siamo rimasti un'altra volta senza prendere gol e dobbiamo continuare su questa strada. Io provo ...

Juventus forza 7 col Sassuolo : che messaggio al campionato. Milan - autogol-Gigio : solo pari con l'Udinese : La Juventus manda un messaggio impressionante al campionato, demolendo il Sassuolo in casa: finisce addirittura sette a zero per i padroni di casa. Un match senza storia, in cui gli ospiti vengono ...