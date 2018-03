James Webb Space Telescope | la scienza che farà

Slitta al 2020 il lancio del telescopio spaziale James Webb : ... lancio e dispiegamento operativo del telescopio spaziale James Webb, il telescopio spaziale più avanzato del mondo'. La Northrop Grumman ha detto che al telescopio lavorano più squadre 24 ore al ...

Astronomia : la NASA rinvia il lancio del James Webb Space Telescope a maggio 2020 : Il James Webb Space Telescope della NASA sta vivendo le fasi di integrazione e test finali che richiederanno più tempo per assicurare una missione di successo. Dopo una valutazione delle operazioni che restano da fare per il complesso osservatorio spaziale, la finestra di lancio del 2019 prevista per Webb è ora rinviata a maggio 2020 circa. Robert Lightfoot, amministratore della NASA, ha dichiarato: “Webb è il progetto di maggiore priorità per ...

Astronomia : il telescopio James Webb alla scoperta di Marte : Marte senza segreti per il James Webb Telescope. Il telescopio Nasa erede di Hubble in partenza il prossimo anno studierà il pianeta rosso per fornire informazioni sull’abitabilità presente e passata. La campagna di osservazione si chiamerà Guaranteed Time Observation e si svolgerà da maggio a a settembre del 2020 quando Marte sarà visibile agli occhi del telescopio. Webb – spiega Global Science – promette di studiare la ...