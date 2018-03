Italiano a scuola | si cambia più riassunti e articoli di giornale 

SCUOLA/ Prova di Italiano in terza media - un'esperienza di libertà ancora possibile : All'esame di terza media il tema è abolito? No, si chiede ai docenti di fornire nelle tracce strumenti che aiutino nello svolgimento. Ecco dove sta la sfida. ELISABETTA VALCAMONICA(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Esame di terza media, Prova di italiano: tre cose sono buone e una no, di R. PaggiSCUOLA/ Con Ungaretti, alla scoperta della vita e delle parole giuste, di C. Bagnoli