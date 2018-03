Italiano a scuola | si cambia | più riassunti e articoli di giornale

ilgiornale

: Sette italiani su dieci leggono, ma non capiscono. Cosa si può fare, partendo dai banchi di scuola @LaStampa - nadiaferrigo : Sette italiani su dieci leggono, ma non capiscono. Cosa si può fare, partendo dai banchi di scuola @LaStampa - fabioferrero71 : RT @nadiaferrigo: Sette italiani su dieci leggono, ma non capiscono. Cosa si può fare, partendo dai banchi di scuola @LaStampa https://t.co… - claudiatorre74 : RT @nadiaferrigo: Sette italiani su dieci leggono, ma non capiscono. Cosa si può fare, partendo dai banchi di scuola @LaStampa https://t.co… -

(Di sabato 31 marzo 2018) Sette italiani su dieci non hanno "il livello di competenze necessarie per interagire in modo efficace nel XXI secolo": sono quelli che vengono definiti "analfabeti funzionali". A dirlo è l"ultimo rapporto sulle competenze degli adulti pubblicato dall"Ocse. Perre questo trend ci vuola una riflessione, partendo dallaitaliana, l'organismo che dovrebbe formare cittadini consapevoli.CriticitàSecondo il documento orientativo per il compito scritto dialle scuole medie si propone di rimodellare il metodo con cui insegniamo a scrivere agli alunni. Come? Ampliando didattica dell". E questo l'obiettivo delle 11 pagine del testo redatto da una commissione creata lo scorso luglio dal Miur e coordinata da Luca Serianni, noto professore di Storia della lingua italiana alla Sapienza di Roma.Le necessità individuate dal documento sono due: "l testo letterario resta ...