Italia | crollo parziale palazzina di due piani nel Milanese

Il crollo delle nascite in Europa e in Italia - spiegato bene : Numeri, cause e modelli positivi per mettere fine a un fenomeno che ha riportato i paesi industrializzati alla fine degli anni Settanta

Voto - Italia divisa : il M5s primo partito vince al Sud - il centrodestra al Centro-Nord - Crollo Pd - Renzi pronto a lasciare : Sono ancora parziali i dati del Voto alle elezioni politiche, ma il quadro che emerge è quello di un'Italia divisa in tre, con nessuna maggioranza. Il M5s conquista Sud e isole e arriva al 31%, il ...

Trionfo Grillini - la Lega supera Forza Italia Manca la governabilità. È crollo del Pd : Al momento Italia divisa in tre e nessuno ha la maggioranza: M5s primo partito col 31% si impone al Sud e nelle isole; centrodestra prima coalizione col 37% e in testa nel Centro-Nord, con la Lega ...

Elezioni 2018 - i primi exit-poll : botto del M5s - parità tra Forza Italia e Lega. Crollo del Pd : I primi exit-poll di queste Elezioni politiche 2018 consegnano due verdetti: il trionfo del Movimento 5 Stelle e l'impossibilità di formare un governo. Stando ai primi dati, da prendere con le pinze, ...

Wall Street crollo e effetto domino in Asia. Conviene vendere azioni in apertura su Borsa Italiana? : Il banchiere ha confermato che è sua intenzione continuare con l'attuale politica monetaria volta al raggiungimento del target di inflazione al 2% e ha anche ribadito la necessità di alzare i tassi ...

Previsioni Meteo Italia - Sabato con schiarite e piogge ma soprattutto temperature miti : l’arrivo del Burian sarà uno shock termico - domani crollo di -20°C in poche ore! : 1/6 Le precipitazioni previste per il pomeriggio/sera di oggi, Sabato 24 Febbraio ...

LIVE Rugby Francia-Italia - cronaca e risultato in tempo reale : crollo Italiano : 80 Francia alla ricerca della quarta meta per il bonus 78 META di Minozzi: 34 a 15 e successiva trasformazione di Canna per il 34 a 17 74 Machenaud trasforma: 34 a 10 73 META Bastareaud, 32 a 10, ...

Cala il numero degli Italiani ma sale l’età media. Sempre più vecchi - nuovo crollo delle nascite : La popolazione residente in Italia al 1° gennaio 2018 scende a 60 milioni 494mila, quasi 100 mila in meno rispetto all’anno precedente, con una diminuzione dell’1,6 per mille. A fornire il dato è l’Istat nel Rapporto sugli indicatori demografici. Nel 2017 si stima un sostanziale pareggio di bilancio tra il saldo naturale (nascite-decessi), -183mila...

Crollo Borse - l'esperto : "Colpa dei robot ma niente panico in Italia" : La disoccupazione è bassa, i fondamentali dell'economia Usa sono buoni. Che torni un po' di volatilità è normale. C'è stato uno scivolone, almeno fino ad ora'. E per i risparmiatori italiani? '...

Sondaggi Elezioni 2018/ Sale Renzi e rallenta il centrodestra : crollo Fratelli d’Italia : Sondaggi Elettorali Politici: intenzioni di voto Elezioni 2018, ultime notizie e analisi. centrodestra rallenta, crolla Giorgia Meloni. Sale Renzi con la coalizione del centrosinistra(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 01:46:00 GMT)