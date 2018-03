ISRAELE vs PALESTINESI 14 morti a Gaza | le vere cause si chiamano Gerusalemme e Trump

Scontri al confine tra Gaza e ISRAELE Foto Uccisi 15 palestinesi - mille i feriti|Video : La «Marcia del ritorno» finisce in un bagno di sangue: l’esercito ebraico risponde con caccia e blindati all’attacco dei manifestanti: bombardati 3 siti di Hamas.

Scontri al confine tra Gaza e ISRAELE Foto Uccisi 15 palestinesi - mille i feriti|Video : La «Marcia del ritorno» finisce in un bagno di sangue: l’esercito ebraico risponde con caccia e blindati all’attacco dei manifestanti: bombardati 3 siti di Hamas.

Il giorno della Grande marcia. Migliaia di palestinesi protestano al confine tra la Striscia di Gaza e ISRAELE : tensioni e feriti : Migliaia di palestinesi si sono radunati alla frontiera tra la Striscia di Gaza e Israele per dare via alle proteste della Grande marcia del ritorno. A partire da oggi e per sei settimane i palestinesi saranno impegnati nella cosiddetta Marcia del ritorno: inizia con la Giornata della Terra, che segna l'espropriazione da parte del governo israeliano di terre di proprietà araba in Galilea il 30 marzo 1976. Le manifestazioni dureranno per ...

La vita dei palestinesi si scontra con il muro costruito da ISRAELE : Nel 2002 Israele ha cominciato a costruire una barriera per separarsi dalla Cisgiordania. È lunga 570 chilometri ed è costruita quasi interamente sulle terre dei palestinesi. Leggi

ISRAELE ha attaccato Hamas nella Striscia di Gaza - uccidendo due ragazzi palestinesi di 17 anni : Tra la sera di sabato e la mattina di domenica l’esercito israeliano ha condotto 18 tra bombardamenti aerei e attacchi con carri armati contro strutture che ha detto appartengono al movimento politico-terroristico Hamas nella Striscia di Gaza. In uno di questi attacchi The post Israele ha attaccato Hamas nella Striscia di Gaza, uccidendo due ragazzi palestinesi di 17 anni appeared first on Il Post.

Trump : 'Non sono sicuro che ISRAELE stia cercando la pace con i palestinesi' : LEGGI ANCHE ---> 'I palestinesi rifiutano i negoziati di pace? Tagliamo i fondi' LEGGI ANCHE ---> Il mondo contro Trump: passa per 128-9 la risoluzione Onu contro Gerusalemme capitale. Israele: '...

